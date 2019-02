Frankfurt. Wirecard-Aktionäre brauchen mal wieder starke Nerven. Wegen Presseberichten über Unregelmäßigkeiten in Singapur ist die Aktie abgestürzt. Nicht zum ersten Mal wird der Konzern attackiert.

Der Absturz kam ohne Vorankündigung. Innerhalb weniger Minuten rauschten Aktien von Wirecard in den Keller. Minuten, in denen sich ein Börsenwert von rund fünf Milliarden Euro in Luft auflöste. Es war ein Tag Ende Januar, als die angesehene britische Wirtschaftszeitung „Financial Times“ („FT“) von Unstimmigkeiten schrieb. Der erhobene Vorwurf: Ein Mitarbeiter des Unternehmens in Singapur soll Umsätze geschönt haben. Und dabei soll er auch gleich Geld gewaschen haben.

Dass Anleger verschreckt auf solche Berichte reagieren, hat Tradition. Denn bereits im Jahr 2008 hatte die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) Wirecard „Ungereimtheiten“ vorgeworfen. Die Vorwürfe erwiesen sich als haltlos. Stattdessen kam ein anderes pikantes Detail ans Licht. Der ehemalige SdK-Vorstand, Markus Straub, hatte auf fallende Kurse der Wirecard-Aktien gesetzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, es kam zu einer Freiheitsstrafe wegen Kursmanipulation.

2016 gab es einen weiteren Angriff auf Wirecard und seinen Aktienkurs. Da hatte ein bis dato unbekannter Analystendienst „Zatarra“ einen langen Bericht veröffentlicht, in dem von Betrug, Geldwäsche und Glücksspiel die Rede war. Auch dieser Bericht stellte sich später als Versuch von Marktmanipulation heraus.

"Financial Times" in Erklärungsnot

Auch in diesem Fall könnte das wieder so sein. Nach einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ soll der Staatsanwaltschaft in München die Aussage eines Leerverkäufers vorliegen, also eines Spekulanten der auf fallende Kurse setzt. Der will genau gewusst haben, wann die „Financial Times“ ihren Bericht veröffentlichen würde. Damit wäre zwar der Verdacht gegen Wirecard in Singapur nicht vom Tisch. Aber es würde den Fokus auf die „Financial Times“ lenken, die dann zumindest erklären müsste, warum ein Leerverkäufer im Voraus von dem Bericht und seinem Erscheinungstermin Kenntnis hatte. Bei dem Kurssturz der Wirecard-Aktien haben Leerverkäufer sich eine goldene Nase verdienen können, so sie Geld auf den Kursverfall gesetzt haben.

Anfällig scheint Wirecard für derartige Vorwürfe unter anderem auf Grund der eigenen Geschichte zu sein. Denn angefangen hatte der Bezahldienst in den Schmuddel-Ecken des Internets. Es regelte den Zahlungsverkehr hinter Internetseiten etwa im Bereich Pornografie oder Glücksspiel. „Wenn ein Unternehmen nach solchen wiederholten Anschuldigungen alles so übersteht wie Wirecard, spricht viel dafür, dass da wenig dran ist“, meint Technologie-Experte Christoph Schmitd, Analyst bei Fegra Capital. Die jüngsten Anschuldigungen hat Wirecard als haltlos zurückgewiesen – und will juristisch gegen die „FT“ vorgehen.

Prüfverfahren kurz vor Abschluss

Der Wirecard-Vorstand hatte Analysten zu einer Telefonkonferenz zusammen getrommelt. Zwar habe ein Mitarbeiter in Singapur einen Verdacht gegen einen anderen Mitarbeiter im Frühjahr 2018 angemeldet, sagte Konzernchef Markus Braun in der Telefonkonferenz. Daraufhin habe Wirecard für solche Fälle vorgesehene Untersuchungen angestoßen. In deren Verlauf habe sich als erstes Ergebnis heraus gestellt, dass die Vorwürfe mit Feindseligkeiten zwischen beiden Mitarbeitern zusammenhängen könnten. Nach Angaben einer in diesem Zusammenhang beauftragten unabhängigen Anwaltskanzlei steht das Prüfverfahren kurz vor dem Abschluss. Und bislang seien bei der Untersuchung kein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern des Unternehmens gefunden worden.

Komplexes Geschäftsmodell

Wirecard dürfte auch deswegen eine dankbare Angriffsfläche für Zweifler bieten, weil das Geschäftsmodell im Vergleich zu anderen Unternehmen vergleichsweise komplex ist – und diese Komplexität spiegelt sich eben auch im Zahlenwerk des Unternehmens. Heute stecken Technologien von Wirecard hinter vielen Transaktionen, die wir täglich im Internet vornehmen: Ob man eine Reise bucht, ein Buch kauft oder mit einer App etwas anderes einkauft: Im Hintergrund wickelt Wirecard die Zahlung im Dienste seiner Kunden ab. (Hier weiterlesen: Paypal-Rivalen Adyen und Wirecard greifen an)

Da diese Services in Zeiten von Online-Einkaufen und dem Bezahlen aller möglicher Online-Services stark nachgefragt sind, wächst Wirecard entsprechend stark: So hat es der Konzern im vergangenen Jahr geschafft, im Dax zu landen – also unter den 30 wichtigsten Börsenkonzernen Deutschlands.

Was wiederum ebenfalls einen Ansatz zur Erklärung der für einen Dax-Konzern ungewöhnlich starken Kursschwankungen gibt. Denn die Hoffnungen in Bezug auf Wirecard richten sich auf ein anhaltend starkes Wachstum in der Zukunft. Befeuert durch den Dax-Aufstieg hat sich der Wert der Aktien innerhalb kurzer Zeit im vergangenen Jahr verdoppelt. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass bei leisen Anzeichen von Zweifeln Anleger angehäufte Gewinne einstreichen. Und die können dann auch zu Kettenreaktionen beim Aktienkurs führen.