Osnabrück. Der Trend zu höheren Mindestlöhnen setzt sich fort, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Bundesrepublik liegt mit 9,19 Euro unter den Top 10. Aber wie sieht es mit Blick auf die Kriterien für einen europäischen Mindestlohn aus?

Für die Europäische Union gehört das „Recht auf eine gerechte Entlohnung“, die einen angemessenen Lebensstandard sichert, zu den gemeinsamen Grundwerten der Mitgliedstaaten. Als Zielgröße für einen Mindestlohn wird oftmals eine Schwelle von 60 Prozent des relativen Durchschnittslohns – ein Wert, der laut Armutsforschung als existenzsichernd gilt – definiert. Dafür hat sich unter anderen auch Katarina Barley, SPD-Politikerin und Spitzenkandidatin für die Europa-Wahl, ausgesprochen und den europäischen Mindestlohn zum zentralen Wahlkampfthema für die Europawahl im Mai erklärt.

Wie steht Deutschland im Mindestlohn-Vergleich da? Der Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung untersucht jährlich die Entwicklung des Mindestlohns in mittlerweile 37 Staaten. Unter ihnen sind 22 der 28 EU-Staaten, in denen es aktuell gesetzliche Mindestlöhne gibt. Im Durchschnitt sind die Mindestlöhne in diesen EU-Staaten im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent gestiegen. Auch in Deutschland hat sich der Mindestlohn zum 1. Januar auf 9,19 Euro pro Stunde erhöht. Damit liegt die Bundesrepublik im WSI-Ranking in den Top 10, hinter Spitzenreiter Luxemburg, wo 11,97 Euro gezahlt werden, Frankreich, den Niederlanden, Irland und Belgien. Besonders hohe Zuwachsraten hat es laut WSI-Bericht in Mittel- und Osteuropa gegeben, insbesondere in Litauen und Spanien.

Ist der Mindestlohn hoch genug? Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sagt: Nein. Aber: „Mehr ging mit den Arbeitgebern an dieser Stelle leider nicht. Wir haben in der Mindestlohnkommission rausgeholt, was rauszuholen war“, sagte Vorstand Stefan Körzell im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kommission bewege sich in einem sehr engen Korsett, dass vom Gesetz vorgegeben sei.



Dennoch gebe es eine politische Debatte über die Höhe des Mindestlohns. „Die Forderungen reichen von 11,80 bis 12,65 Euro. Wir wollen, dass der Mindestlohn armutsfest ist. Im nächsten Jahr muss das Gesetz evaluiert werden – die Politik sollte dies für eine einmalige Anhebung des Niveaus nutzen“, so Körzell weiter. Die Mindestlohnkommission sollte danach wie gehabt weiterarbeiten.

Für den Arbeitgeberverband BDA hingegen ist der aktuelle Mindestlohn eine „gute Kompromisslinie, die nicht jeden Monat infrage gestellt werden sollte“, so Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber unserer Redaktion. Für Dehoga-Geschäftsführerin Sandra Warden steht fest: „Weiter grundsätzlich problematisch am gesetzlichen Mindestlohn ist und bleibt der mit der Einführung und jeder Erhöhung verbundene Eingriff in das tarifliche Lohngefüge und die Tarifautonomie.“

Ist ein europäischer Mindestlohn sinnvoll? BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagt: „Finger weg vom europäischen Mindestlohn.“ Er begründet dies mit der großen Spannbreite der Mindestlöhne in Europa. „Die Mindestlohnspanne in Europa ist riesig, zZwischen höchstem und niedrigstem Wert liegen rund zehn Euro.“ Orientiere sich der europäische Mindestlohn am oberen Rand, würge er die Wirtschaft in den schwächeren Regionen Europas ab. Orientiere er sich am unteren Rand, sei er nicht mehr als ein politisches Signal, das mehr Enttäuschung als Einkommenssteigerung schaffe.

Auch Dehoga-Geschäftsführerin Warden sieht einen Mindestlohn auf europäischer Ebene kritisch. „Die wirtschaftliche Lage, der Arbeitsmarkt und die Systeme der Lohnfindung sind in den EU-Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund wären ein europäischer Mindestlohn oder auch ein europäischer Rahmen für Mindestlohnregelungen in höchstem Maße sachwidrig.“

Anders sieht es die Gewerkschaft DGB. „Wir brauchen ein vergleichbares Lohngefüge und einen europäischen Mindestlohn. 60 Prozent des Median-Lohns des jeweiligen Landes sind der richtige Weg dorthin“, sagte Körzell.

Ist ein Richtwert von 60 Prozent des mittleren Lohnes eines EU-Lands sinnvoll? Armutsforscher gehen davon aus, dass ein Mindestlohn von 60 Prozent des mittleren Einkommen eines Landes existenzsichernd ist. Um einen armutsfesten Mindestlohn zu zahlen, wäre das 60-Prozent-Ziel ein wichtiger Fingerzeig, so DGB-Vorstand Stefan Körzell – auch wenn das für die Bundesrepublik einen „großen Schritt“ bedeuten würde.

„Dann müsste der Mindestlohn im kommenden Jahr bereits bei 11,90 Euro liegen“, rechnet Körzell vor, um die notwendige Steigerung zu verdeutlichen. Eine Höhe, die laut Dehoga-Geschäftsführerin Sandra Warden Jobs im Hotel- und Gaststättengewerbe gefährde. Ein Mindestlohn von fast zwölf Euro läge deutlich über der Produktivität vieler Arbeitsplätze. Ökonomisch müssen Löhne, die oberhalb der Produktivität liegen, notwendigerweise zum Verlust von Jobs führen.“

BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter hält einen Richtwert von 60 Prozent des mittleren Einkommens für wirklichkeitsfremd. „In einem Großteil der EU-Länder liegt der Mindestlohn derzeit unter 50 Prozent des Medianlohns. Eine Umsetzung würde brutal in die Wettbewerbsverhältnisse eingreifen.“

Wie steht Deutschland mit Blick auf das 60-Prozent-Ziel da? Laut WSI-Bericht gehört Deutschland zu den 22 Ländern, die aktuell unter diesem Zielwert liegen. Insgesamt 16 von ihnen bleiben auch unter 50 Prozent zurück, dazu zählt auch die Bundesrepublik. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 47,8 Prozent des mittleren Lohnes. Für Warden ist dieser Wert als Bemessungsgrundlage „völlig willkürlich“ gesetzt. „Zahlreiche von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden abgeschlossene Tarifverträge in verschiedenen Branchen – auch im Gastgewerbe – sehen Tariflöhne unterhalb dieser Marke vor, und zwar nicht nur in untersten Tarifgruppen.“

Die Aushebelung einer derart großen Zahl von Tarifverträgen stelle das System der Tarifverträge grundsätzlich infrage. Diese hätten in Deutschland traditionell jedoch eine große Relevanz. „Das gilt übrigens auch unabhängig von der formalen Tarifbindung, weil sie eine wichtige Orientierungsfunktion erfüllen.“ Im Gastgewerbe würden 62 Prozent der Beschäftigten im Westen und 50 Prozent im Osten in Betrieben arbeiten, die unmittelbar an Tarifverträge gebunden sind oder sich an diesen orientieren.

Wäre eine Differenzierung nach Branchen gerechter? Nein, sagt DGB-Vorstand Körzell. „Ein Mindestlohn darf sich weder regional noch nach Branchen unterscheiden. Für uns ist er die unterste Haltelinie — aber wir würden gerne mit Arbeitgebern aus allen Branchen Tarifverhandlungen führen.“ Unterschiedliche Handhabungen seien auch vom Zoll nicht mehr kontrollierbar.

Dass nur ungelernte Kräfte Mindestlohn beziehen, ist für Körzell eines der größten Gerüchte. „Auch Menschen mit Qualifikation bekommen ihn.“ Er stimmt jedoch zu, dass in Deutschland auch das Lohngefüge insgesamt anschauen werden müsse. „Gerade in der Pflege geht es darum, einen Tarifvertrag hinzubekommen, der für alle gültig ist. Hier wird der Wettbewerb aktuell über die Löhne auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen“, so der DGB-Vorstand. „Wir brauchen jedoch insgesamt Löhne, die zum Leben reichen und dafür sorgen, dass Menschen am Ende ihres Arbeitslebens nicht zum Sozialamt müssen.“

Ist der Mindestlohn ein Bürokratiemonster? Die Kritik kann Stefan Körzell nicht nachvollziehen. „Um die Arbeit ordentlich bezahlen zu können, gehören Aufzeichnungspflichten dazu. Mir ist völlig rätselhaft, auf welcher Grundlage die Arbeitgeber, die an der Stelle rumjammern, vorher ihre Beschäftigten bezahlt haben“, sagte er. Der Monatslohn ergibt sich aus den geleisteten Stunden und da muss man die tägliche Arbeitszeit aufzeichnen – mit Beginn, Ende und Pausen. Richtig wäre, die Aufzeichnungspflichten zu verbessern, damit die Umgehung des Mindestlohnes nicht zunehme.

Laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung erhalten aktuell 1,8 Millionen Menschen den gesetzlichen Mindestlohn nicht. „Hier brauchen wir mehr Kontrollen und mehr Personal für den Zoll. Verstöße müssen scharf geahndet und die schwarzen Schafe notfalls auch vom Markt genommen werden, damit die Betriebe, die sich an das Gesetz halten, nicht kaputtgehen, weil ein anderes Unternehmen betrügt“, so Körzell. Wenn so viele bei Hartz IV betrügen würden, gäbe es einen Aufschrei. „Beim Mindestlohn zu betrügen ist kein Kavaliersdelikt.“