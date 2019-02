Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender von Metro, steht vor dem Logo des Unternehmens. Foto: Federico Gambarini

Düsseldorf. In Deutschland will der Handelskonzern Metro seine Supermarktkette Real verlaufen. Große Perspektiven sieht Unternehmenschef Koch in Russland. Dort seien die Chancen als Großhändler enorm.