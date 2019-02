Halle/Osnabrück. Nach der Muttergesellschaft der Haller Traditionsmarke Gerry Weber hat auch die Gerry Weber Retail GmbH Insolvenz angemeldet. Sie managt die eigenen Shops der Kernmarken Gerry Weber, Taifun und Samoon. Was passiert mit Tochter Hallhuber?

Zwei Wochen ist es her, dass der kriselnde Modekonzern Gerry Weber seine Insolvenz in Eigenverwaltung bekannt gab. Jetzt folgt die vorläufige Insolvenz der Gerry Weber Retail GmbH, die für die rund 820 Shops der Marken Gerry Weber, Taifun und Samoon verantwortlich ist. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens rechnet die Gerry-Weber-Geschäftsführung Anfang Mai, wie aus einer Mitteilung aus der Nacht zu Freitag hervorgeht.

Der Geschäftsbetrieb werde jedoch in vollem Umfang fortgeführt, heißt es. Nach derzeitigem Stand sei die Finanzierung bis ins Jahr 2020 gesichert. Auf dem Weg zur Sanierung des Haller Modekonzerns bietet das Insolvenzverfahren laut Vorstandsmitglied Florian Frank die Möglichkeit, „die bereits angekündigten Standortschließungen und den damit erforderlichen Arbeitsplatzabbau konsequent und möglicherweise schneller umsetzen“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Entscheidung über Hallhuber-Verkauf im Mai?

Auch über eine Folgeinsolvenz der Tochtergesellschaft Hallhuber, die Gerry Weber erst 2014 übernommen hat, ist spekuliert worden. Das scheint vom Tisch. Wie das Unternehmen mittelte wurde mit einem Investor eine Brückenfinanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro vereinbart. Teil des Deals ist eine Kaufoption, die jedoch an Bedingungen geknüpft sei. Im Mai könnte demnach über einen möglichen Verkauf entschieden werden. Der Haller Modekonzern könnte dann die Kontrolle über Hallhuber verlieren und Minderheitsbeteiligter bleiben. „Die Lösung für Hallhuber ermöglicht es, den Geschäftsbetrieb dort fortsetzen zu können“, so Vorstandsmitglied Frank.

Die Verkaufspläne sorgen hinter den Kulissen allerdings für Streit. Wie es aus dem Umfeld der Familie Weber heißt, hätten sich Firmengründer Gerhard Weber und sein Sohn Ralf, bis Oktober 2018 noch Vorstandschef, gegen den Hallhuber-Verkauf gestemmt. Bereits der Entschluss, für die AG ein Insolvenzverfahren zu beantragen, sei über die Köpfe der Webers hinweg entschieden worden, heißt es. Demnach scheint die noch immer mit mehr als 32 Prozent am Konzern beteiligte Gründerfamilie weitgehend entmachtet zu sein. Die Webers hätten keine Chance erhalten, mithilfe eines Investors selbst zur Firmenrettung beitragen zu können, so ihre Klage.

Gründerfamilie außen vor?

Moniert wird auch, dass angeblich nur einem Investor die Kaufoption angeboten worden sei – vorliegenden Informationen zufolge geht es um einen Hedgefonds aus der Frankfurter Robus-Gruppe. Dies soll auch der Geldgeber sein, der vor zwei Wochen das Sanierungskonzept zum Platzen brachte und die Insolvenz erzwang. Nach früheren Berichten soll Robus mit hohen Abschlägen die Forderungen von Schuldscheininhabern aufgekauft haben und so zu einem großen Gläubiger des Modekonzerns geworden sein.

Die Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellte fest, „die Großaktionäre sind kaltgestellt. Das einzige Asset, also die ehemalige Perle Hallhuber, wird verschenkt“, so befürchtet sie.

Sanierungstarifvertrag hinfällig

Wie es für die Beschäftigten weitergeht, wird sich zeigen. Aber auch für die Mitarbeiter bei Gerry Weber ist längst nicht alles klar. Vor dem Insolvenzantrag war mit der Geschäftsführung ein Sanierungstarifvertrag ausgehandelt worden, der nun hinfällig ist. Mit einem Flugblatt informierte die Gewerkschaft IG Metall am Freitag die Beschäftigten. Der Vorstand der Gerry Weber AG habe am 5. Februar das unterschriftsreife Verhandlungsergebnis widerrufen. Damit sei unter anderem eine Nachzahlung des Weihnachtsgeldes in mehreren Schritten vom Tisch, heißt es. Andere Vereinbarungen, wie eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit seien auch nicht mehr sinnvoll.

Wie es weitergeht, hängt nach Ansicht der IG Metall daran, ob der Vorstand es schafft, Gerry Weber neu aufzustellen. Grundsätzlich bleibe es dabei, dass die Beschäftigten, besonders die Mitglieder der IG Metall, Teil der Lösung seien und nicht Teil des Problems, heißt es. Die Initiative muss laut Manfred Menningen, Verhandlungsführer der IG Metall, jedoch vom Gerry-Weber-Vorstand kommen.