Berlin. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet für dieses Jahr nur noch mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,9 Prozent.

Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben nannte als Gründe für die gesenkte Prognose die Abkühlung der Weltwirtschaft, Handelskonflikte sowie die unklare Lage beim Brexit. Ursprünglich hatte der Wirtschaftsverband ein Wachstum von 1,7 Prozent erwartet.

Die exportstarke deutsche Wirtschaft werde auch durch ein schwächeres Wachstum in China belastet, sagte Wansleben gestern in Berlin. Vor allem in der Industrie mehrten sich deswegen die Firmen, die verhaltenere Geschäfte erwarten. Der DIHK hat 27 000 Firmen befragt.

Von diesen Betrieben rechneten zwar weiter 22 Prozent mit besseren Geschäften in den kommenden zwölf Monaten, hieß es. Der Anteil derjenigen Firmen, die eine Verschlechterung erwarten, nehme aber deutlich zu – mittlerweile seien es 15 Prozent der Unternehmen, hieß es.. Bei der Herbstumfrage waren es noch elf Prozent, vor einem Jahr neun Prozent.

Zwar würden weiter neue Jobs geschaffen, aber auf einem geringeren Niveau, sagte Wansleben. Belastend wirkten im internationalen Vergleich hohe Strompreise und hohe Unternehmenssteuern. Die „Zeit des Schönredens" sei endgültig vorbei. Der Staat müsse die Rahmenbedingungen verbessern, mahnte der Hauptgeschäftsführer.

Die Bundesregierung hatte ihre Prognose zuletzt auf 1,0 Prozent verringert. Die EU-Kommission erwartet für Deutschland ein Wachstum von 1,1 Prozent.