Betroffen von dem Warnstreik in Düsseldorf sind nach Angaben des Flughafens unter anderem Lufthansa, Condor und Easyjet. Foto: Marcel Kusch

Düsseldorf. Wegen eines Warnstreiks der Bodenabfertiger sind am Donnerstag 56 Starts und Landungen am Düsseldorfer Flughafen abgesagt worden. Auch in Hannover wird an diesem Donnerstag gestreikt.