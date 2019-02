Werlte. Bei Kleymann in Werlte dreht sich fast alles um Oberflächen. Die 1991 durch Ansgar Kleymann und seine Frau Gesina gegründete Unternehmensgruppe Kleymann Oberflächentechnik vereint unter einem Dach Tochterunternehmen für Lackiertechnik, Pulverbeschichtung und Korrosionsschutz. Seit 2016 produziert Kleymann zudem Gewindestangen aus beliebigem Material.

„Ich bin mit Farben groß geworden“, sagt Ansgar Kleymann: "Mein Großvater, mein Vater und meine Brüder waren und sind selbstständige Maler- und Lackierermeister." Neben dem 56-jährigen Diplom-Kaufmann, der alleiniger Geschäftsführer und Besitzer der Unternehmensgruppe ist, hat sich zum Pressetermin fast seine gesamte Familie versammelt. Nicht etwa aus Neugier, sondern weil alle voll im Unternehmen mitarbeiten. Die Bürokauffrau Gesina Kleymann (54) verantwortet die kaufmännische Verwaltung. Die Leitung des Vertriebs und des Geschäftsbereichs Korrosionsschutz liegt bei Matthias Kleymann (31), er ist sowohl Fahrzeug- und Karosseriebaumeister als auch Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau. Sein Bruder Rainer Kleymann (27) ist seit dem 1. Februar als Bachelor of Engineering, Fachrichtung Verfahrenstechnik, im Unternehmen tätig.

35 Mitarbeiter im Betrieb

Neben den Familienmitgliedern beschäftigt die Firmengruppe 35 Mitarbeiter, davon 25 in der Produktion. Gut die Hälfte von ihnen arbeitet schon länger als zehn Jahre für Kleymann. Es sei schwer, gute Lackierer oder Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik zu finden, sagt Ansgar Kleymann: „Das liegt zum einen an der Vielfalt der Teile, deren Oberflächen bei uns behandelt werden. Zum anderen setzen wir sehr unterschiedliche Beschichtungsstoffe ein und arbeiten mit wechselnden Schichtstärken.“ Das Unternehmen engagiert sich deshalb aktiv dafür, dass der noch recht neue Beruf des Verfahrensmechanikers bekannter wird und bildet in dem Beruf aus. Ausgebildet werden ferner Kaufleute für Büromanagement.

"Alles aus einer Hand"

Die rund 460 Kunden von Kleymann kommen überwiegend aus einem Radius von 250 Kilometern rund um Werlte. Es sind Betriebe aus den Branchen Metallbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Bauschlosserei, Stahlbau und Gießereien. „Wir verstehen uns als Partner für unsere Kunden rund um die Beschichtung“, betont Ansgar Kleymann: "Sie bekommen bei uns alles aus einer Hand. Mit vier Mitarbeitern im Vertrieb wollen wir beim Kunden vor Ort präsent sein und ihm helfen, wenn er Probleme hat. Wir suchen den engen Kontakt." Heinz Sandker, Geschäftsführer von Sandker Metallbau in Sögel, arbeitet seit 2002 mit der Firma Kleymann zusammen. Er lässt eigene Produkte in Werlte lackieren oder pulverbeschichten. „Wir arbeiten mit verschiedenen Anbietern zusammen. Über die Jahre geht aber immer mehr an Kleymann, weil wir sehr zufrieden mit dem Partner sind", so Sandker. Das Unternehmen verfüge über die richtige Ausstattung und das passende Qualitätsempfinden. Außerdem lägen alle Zertifikate vor, die seine anspruchsvollen Kunden fordern.

Höchste Qualitätsstandards

Die Oberflächenbeschichtungen von Kleymann erfüllen höchste Qualitätsstandards. Außerdem ist der Mittelständler in der Lage, eine enorme Bandbreite von Bauteilen zu verarbeiten. So werden ganze LKW samt Anhänger lackiert. In der umweltfreundlichen, weil lösemittelfreien, Pulverbeschichtung entstehen komplette Wandverkleidungen mit anspruchsvollen Designs. Beim Korrosionsschutz setzen die Werlter auf die Spritzverzinkung. Sie hält selbst den extremen Belastungen stand, denen Windkraftanlagen auf dem Meer ausgesetzt sind.

Das Qualitätsniveau beruht auf mutigen unternehmerischen Entscheidungen. Mehrfach in der Geschichte seiner Firmengruppe hat Ansgar Kleymann früh auf modernste Technik gesetzt und umfangreiche Investitionen nicht gescheut. Die Hallenflächen wuchsen im Laufe der Zeit auf 4500 Quadratmeter. Große Hoffnungen verknüpfen die Kleymanns mit Investitionen in die Gewindetechnik. Das Familienunternehmen produziert bis zu acht Meter lange Gewindestangen im besonders wirtschaftlichen Walzverfahren. „Damit haben wir in der Gewindetechnik ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Matthias Kleymann: „Lange Gewindestangen finden beispielsweise in Windkraftanlagen Verwendung, aber auch bei Brücken, Hebevorrichtungen oder im Stahlbau.“

Unternehmen will stark wachsen

Das Volumen des Geschäftsbereichs werde sich in den nächsten Jahren vervielfachen, erwartet der 31-jährige, man wolle hier national und international wachsen. Sein Vater Ansgar Kleymann prognostiziert, dass sein Unternehmen in fünf Jahren voraussichtlich 50 bis 60 Mitarbeiter beschäftigen werde. Die jährlichen Umsatzerlöse sollen mittelfristig auf mehr als 10 Millionen Euro steigen.