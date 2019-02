Schifffahrtsbranche nicht allein lassen

Osnabrück. Die deutschen Reeder stecken in einer schwierigen Lage. Daran sind sie selbst zwar nicht völlig unschuldig, doch sollte die Politik die Branche nicht allein lassen.

Die norddeutschen Reeder sind nicht zu beneiden. Auch zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise dümpeln die Frachtraten in vielen Segmenten auf niedrigem Niveau vor sich hin, zugleich geht der Ausverkauf der deutschen Handelsflotte weiter. Der Verkauf eines Pakets fauler Schiffskredite an den US-Investor Cerberus ist ein weiterer Nackenschlag für die leidgeprüfte Branche.

Ein solcher Investor ist kaum an einer dauerhaften Geschäftsbeziehung interessiert, sondern wird versuchen, die Schiffe einzuziehen und auf dem Weltmarkt zu verschachern. Dort fahren sie dann für die Konkurrenten ihrer früheren Eigner.

Dann ist da noch das Finanzierungsproblem: Seitdem die Banken sich an Schiffskrediten die Finger verbrannt haben, sind die Reeder weitgehend abgeschnitten von Darlehen für neue Schiffe. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Politik von ihnen hohe Investitionen verlangt in umweltfreundliche Antriebe.

Weder die Reeder noch die Banken sind frei von Verantwortung für die miserable Lage. Die Finanzkrise konnten sie nicht erahnen, doch mehr kaufmännische Vorsicht hätte manches verhindern können.

Trotzdem sollte sich die Politik bemühen, den Schaden für die maritime Wirtschaft zu begrenzen. Andernfalls büßen am Ende nicht nur die Steuerzahler, sondern auch die Beschäftigten.