Greven. Dem Flughafen Münster/Osnabrück stehen mit der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania ungewisse Zeiten bevor. Die kurzfristigen Auswirkungen der Hiobsbotschaft sind schon am selben Tag der Verkündung exorbitant: in Tränen aufgelöste Germania-Mitarbeiter, frustrierte Passagiere und verunsichertes Flughafenpersonal. Ein Stimmungsbild vor Ort.

Die Uhr schlägt 13, als das gebeutelte Germania-Herz am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ebenfalls aufhört zu schlagen. Auf dem Rollfeld setzt sich in diesem Augenblick ein Shuttlebus in Bewegung, der Fahrer hält nach wenigen hundert Metern an einer der zwei Maschinen der Fluggesellschaft Germania am FMO. Dann steigt eine rund 30-köpfige Gruppe aus, keine Passagiere, sondern allesamt Mitarbeiter der Fluggesellschaft Germania – Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal.

Dieser Dienstag, der 5. Februar, ist ihr vorerst letzter Arbeitstag am FMO. Der Arbeitgeber, die Airline Germania, hat in der Nacht zuvor überraschend ein Insolvenzverfahren beantragt. Die meisten Mitarbeiter sind mit dieser Nachricht aus dem Schlaf gerissen worden, wie sie später erzählen. Jetzt wollen sie dort, wo sie täglich mit zusammen mit hunderten Passagiere von A nach B flogen, Abschied nehmen. Die Identifikation mit dem eigenen Arbeitgeber war groß, die Aktion spontan organisiert.

Auf der Außenterasse des Flughafens beobachtet zu diesem Zeitpunkt eine Frau das Geschehen. Der Blick wandert durch eine Fensterscheibe, sie ist die Mutter eine der betroffenen Mitarbeiter. Die Tochter ist Flugbegleiterin, die Ausbildung hat sie bei Germania in Berlin absolviert. Seit einem Jahr war sie von Germania am FMO eingesetzt, für die Nähe zur Familie, die im Kreis Olpe wohnt, war das ideal. Wie den anderen Mitarbeitern steht der Tochter nun ein ungewisse Zukunft bevor.



"Ich bin als moralische Unterstützung dabei", sagt die Mutter. Es sei zuletzt zwar viel über den Zustand der Airline spekuliert worden, die Insolvenz treffe alle Beteiligten dennoch hart. Die Tochter habe darauf bestanden, an diesem Tag am FMO dabei zu sein. Mit anderen Kollegen wolle sie sich austauschen und Mut zusprechen.

Das ganze Ausmaß der Insolvenz wird schließlich sichtbar, als die Mitarbeiter später geschlossen in die Ankunftshalle des Flughafens zurückkehren. Flugbegleiterinnen sind in Tränen aufgelöst. Das Make-Up ist verwischt, mit Taschentüchern wischen sie sich die Tränen aus dem Gesicht, suchen Halt an den Schultern anderer Mitarbeiter. Einzelne Piloten reagieren emotional, als sie angesprochen werden, die Zukunftsängste plagen sie. Wie es nun für sie weitergeht, könne aktuell niemand sagen. Seitens Germania hieß es gegenüber die Mitarbeiter bislang, man soll jetzt erst einmal die Entwicklung der nächsten Tage abwarten.

Verzweiflung auf der einen Seite, Frustration auf der anderen: Die meisten Passagiere seien zwar im Vorfeld über die Insolvenz der Airline informiert worden, erklärte Andrés Heinemann, der Pressesprecher des FMO im Gespräch mit unserer Redaktion, allerdings sind im Laufe des Tages dann doch einige Passagiere am Schalter aufgeschlagen. Um 14.05 Uhr sollte ursprünglich der Germania-Flieger nach Lanzarote abheben. Statt spanischer Sonne blieb den Fluggästen am Ende nur graue Tristesse.



Immerhin: Der Flughafen verzichtete aus Kulanz auf eine Parkgebühr und bot kostenlos Kaffee an, berichtete Klaus Stender. Der Geschäftsführer Passenger Services am FMO war am Germania-Schalter zugegen, um Fluggästen bei Fragen beizustehen.



Und die übrigen Mitarbeiter am Flughafen des FMO? Auch sie zeigen sich ob der jüngsten Entwicklungen verunsichert. Allerdings betonte Heinemann auch, dass die Situation eine andere sei, als Airberlin seinerzeit Insolvenz anmeldete. Der Marktanteil aller Flüge von Airberlin lag am FMO bei 60 Prozent, bei Germania waren es 26 Prozent. "Die Reiseveranstalter haben in den letzten Jahren gesehen, wie stark der Markt hier ist", erklärte Heinemann. "Diesen Markt wollen sie mit Sicherheit weiter besetzten". Derzeit befinde sich der FMO in intensiven Gesprächen mit den Reiseveranstaltern, damit man "im Sommer ein vernüftiges Touristikprogramm anbieten kann", sagte Heinemann.