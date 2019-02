Haren/Osnabrück. Die Krise der Nord/LB wurde mit ausgelöst durch faule Schiffskredite. Diese sollen vollständig aus den Büchern verschwinden. Der Verkauf eines großen Kreditpakets an einen US-Investor versetzt die Reeder an der Ems in Alarmstimmung.

Den Ort Haren würden außerhalb des Emslands wohl nur wenige Menschen auf der Landkarte finden, doch in der Schifffahrtsbranche ist die Kleinstadt bei Meppen eine feste Größe: Zusammen mit Leer und Hamburg zählt Haren zu den drei größten Reederei-Standorten Deutschlands. Rund 20 Reedereien betreiben nach Angaben der Stadt etwa 200 bis 250 Schiffe, die Güter über die Weltmeere transportieren.

Das Problem: Die angeschlagene Nord/LB und die in ihr aufgegangene Bremer Landesbank (BLB) zählten zu den wichtigsten Finanzierern der mittelständischen Reeder entlang der Ems, also in Haren, Leer und Emden. Entsprechend lösen die jüngsten Nachrichten aus Hannover Unruhe aus. Die Nord/LB hat ein Paket fauler Schiffskredite im Volumen von 2,7 Milliarden Euro an den berüchtigten US-Investor Cerberus verkauft. Es geht um die Finanzierungen von 263 Schiffen.

"Schlimmer hätte es nicht kommen können"

Bernd Sibum, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Harener Reeder (IHR), ist alarmiert. „Schlimmer hätte es nicht kommen können. Das ist eine ganz schlechte Nachricht für den maritimen Standort Niedersachsen und für die Arbeitsplätze in unserer Region“, sagt der Geschäftsführer einer gleichnamigen Reederei. Es sei zu befürchten, „dass in dem verkauften Paket viele Schiffskredite von Reedereien aus unserer Region stecken“. Seine Sorge: Cerberus könnte die notleidenden Kredite fällig stellen, die Schiffe einziehen und für einen schnellen Gewinn ins Ausland verkaufen. Informierten Kreisen zufolge enthält das Paket die Finanzierungen von mindestens 25 Schiffen aus Haren. In ähnlichem Umfang sind demnach Reedereien aus Leer und Emden betroffen, aber auch aus Hamburg und dem Alten Land.

Die Seeschifffahrt steckt seit zehn Jahren in einer Dauerkrise fest. Nach der Finanzkrise brachen die Frachtraten ein, in der Folge konnten viele Reeder Zins und Tilgung für ihre Schiffskredite nicht mehr leisten. Das brachte große Schiffsfinanzierer wie die BLB, die Nord/LB oder die inzwischen privatisierte HSH Nordbank ins Wanken.

"Die gehen über Leichen"

Sibum sagt: „Die NordLB und die BLB haben immer noch versucht, die Schiffe irgendwie zu halten, in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Investoren wie Cerberus haben das Einzelschicksal nicht mehr im Blick. Die gehen über Leichen.“ Er fürchtet, dass auch gesunde Reedereien in Schwierigkeiten geraten könnten, wenn sie auf einzelne Schiffskredite Bürgschaften oder Garantien abgegeben haben.

Pessimistisch äußert sich auch ein Reeder aus Ostfriesland, der anonym bleiben möchte. „Damit geht ein weiterer Ausverkauf der deutschen Flotte einher.“ Der Unternehmer fürchtet: „Die Reedereien werden in erheblichem Maße Leute entlassen und manche auch ihr Geschäft einstellen müssen. Zumindest wird es deutlich schwieriger, zu überleben.“

Anzeige Anzeige

Die deutsche Handelsflotte ist bereits deutlich geschrumpft. Im November vergangenen Jahres waren noch 2359 Schiffe mit deutschen Eignern auf den Weltmeeren unterwegs, wie der Verband Deutscher Reeder (VDR) in Hamburg mitteilte. Das ist mehr als ein Drittel weniger als der Höchststand mit 3784 Schiffen im Jahr 2011. „Wir verlieren an vielen Schiffen das Eigentum, weil die Banken Schiffe teilweise unter Verkehrswert verkaufen, um ihre Bilanzen zu bereinigen.“, sagte VDR-Präsident Alfred Hartmann unlängst.

Dieser Prozess ist bei der Nord/LB noch nicht abgeschlossen. Nach dem Verkauf des Pakets an Cerberus sitzt die Landesbank noch immer auf faulen Schiffskrediten im Volumen von mehr als vier Milliarden Euro, die bis zum Jahresende aus den Büchern verschwinden sollen. Was mit diesem zweiten Paket (Projektname „Tower Bridge“), steht noch nicht endgültig fest.

Althusmann fährt nach Haren

In Hannover ist man sich der Probleme bewusst, die die Sanierung der Nord/LB für die rund 120 Reeder im Land mit sich bringen kann. Am Mittwoch trifft sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in Haren mit Reedern nicht nur von dort, sondern auch aus Leer und Emden. Der Harener Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing (CDU) appelliert an die Landesregierung, zumindest den besseren Teil der faulen Schiffskrediten „nicht an Dritte zu verramschen“. Sie sollten bei der Nord/LB oder einer nachgelagerten Bank bleiben, „um die Zukunft der Reedereien in Norddeutschland zu sichern.“

Der Reederverband VDR verfolgt den Verkauf großer Schiffskreditportfolien an ausländische Investoren „mit Sorge“. „Wenn solche Portfolien vermehrt ins Ausland gehen, kann das kein gutes Zeichen für den Schifffahrtsstandort Deutschland sein. Ausländische Eigentümer vergleichen die Bedingungen konsequent weltweit, stellen also die Frage nach der deutschen Wettbewerbsfähigkeit“, teilte VDR-Sprecher Christian Denso mit. „Hinter den Schiffskrediten stehen Schiffe und Reedereien, daran hängen vor allem in Norddeutschland tausende hochqualifizierter Arbeitsplätze, insbesondere auch an Land. Die neuen Eigentümer sollten das im Blick haben“, forderte der VDR-Sprecher.

Harens Bürgermeister Markus Honnigfort (CDU) warnt vor einem „Kahlschlag in der maritimen Wirtschaft“ und gibt zu bedenken: „Viele Nationen haben dieses Knowhow in der Seeschifffahrt gar nicht mehr. Und wenn es einmal verloren ist, dann kommt es nicht wieder.“