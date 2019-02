Osnabrück. Böses Erwachen für einen Osnabrücker: Eigentlich sollte Burkhard Riepenhoff am Mittwoch mit einer Germania-Maschine von Gran Canaria zum FMO fliegen. Durch die Insolvenz der Airline musste er sich nun einen Ersatz organisieren – verbunden mit mehr Kosten.

Die Flüge in den Urlaub nach Gran Canaria hatte der 52-jährige Osnabrücker schon länger gebucht – in einer Zeit, in der die finanziellen Probleme von Germania noch nicht bekannt waren. Als er Anfang Januar die Maschine vom FMO in Richtung der beliebten Urlaubsinsel bestieg, habe es zwar schon diverse Informationen zur Lage der Fluggesellschaft gegeben. Ein mulmiges Gefühl habe er aber nicht gehabt. "Ich habe gedacht, dass schon alles gut gehen wird", sagt Riepenhoff im Gespräch mit unserer Redaktion.

Kein Flieger nach Osnabrück

In der Nacht zu Dienstag gab Germania jedoch die Insolvenz bekannt - verbunden mit der Ankündigung, dass der Flugbetrieb ab sofort eingestellt wird. Der 52-Jährige wollte eigentlich am Mittwoch wieder in seine Heimat fliegen. "Heute morgen habe ich eine E-Mail von Germania bekommen, in der mir mitgeteilt wurde, dass der Flug annulliert wurde", so der Osnabrücker. Da er keine Pauschalreise, sondern nur die Hin- und Rückflüge gebucht hatte, musste er eine Alternative für sich organisieren. Germania hatte zuvor angekündigt, dass für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei Germania gekauft hätten, aufgrund der Gesetzeslage "bedauerlicherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung" bestehe. Für Passagiere wie Riepenhoff ist dies durchaus mit viel Ärger und Mühsal verbunden, weil sie sich nicht nur um einen neuen Flug kümmern, sondern diesen auch aus eigener Tasche bezahlen müssen. Bei dem Osnabrücker kam zudem erschwerend hinzu, dass am Mittwoch kein Flieger in seine Heimatstadt zur Verfügung stand.

Preis verdoppelt sich

Er buchte schließlich eine Condor-Maschine, die nach Hannover fliegen soll. Doch auch dieses Unterfangen gestaltete sich nicht reibungslos. "Während des Buchungsvorgangs verdoppelte sich plötzlich der Preis", erzählt Riepenhoff. Einige Airlines – darunter auch Condor – hatten am Dienstag angekündigt, Passagieren mit einer Germania-Buchung Sondertarife anbieten zu wollen. Aber auch in diesem Bereich ist noch einiges unklar. "Ich hatte die Fluggesellschaft nach der Buchung auf die möglichen Rabatte angesprochen, aber die Mitarbeiter wussten noch nicht, wie das Prozedere abläuft", sagt der Osnabrücker.

Sorge um den FMO

Für ihn ist aber klar, dass er sich seinen Urlaub durch die Mühsal am Ende nicht ruinieren lassen will. "Es ist dumm gelaufen, aber ich komme klar", so das Fazit des Kanaren-Touristen. Vielmehr mache er sich Sorgen um die Germania-Mitarbeiter – und um den FMO, der mit der Airline große Hoffnungen verbunden hatte.