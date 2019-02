Kiel/Osnabrück. Die Nord/LB hat einen Teil ihrer faulen Schiffskredite an den US-Investor Cerberus verkauft. Was mit dem verbliebenen, größeren Teil geschieht, wird derzeit geklärt. Er könnte in eine Abbaubank ausgelagert werden - und Niedersachsen dabei von der Erfahrung der Schleswig-Holsteiner profitieren.

Der Begriff „faule Schiffskredite“ steht im Kieler Finanzministerium eigentlich auf dem Index, schließlich kostet das Desaster um die ehemalige HSH Nordbank den schleswig-holsteinischen Steuerzahler bis zu sieben Milliarden Euro. Um die frühere Landesbank überhaupt verkaufen zu können, hatte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) die Kreditverträge in Höhe von fünf Milliarden Euro für 256 Schiffe in eine sogenannte Bad Bank ausgelagert. Die HSH Portfoliomanagement übernahm letztlich das Paket für 2,4 Milliarden Euro. Seitdem wurden die Kreditverträge für mindestens 39 Schiffe beendet.

Nun winkt der HSH Portfoliomanagement ein lukrativer Auftrag: Niedersachsen saniert seine wegen fauler Schiffskredite marode Landesbank Nord/LB und will einen Teil dieser Papiere ebenfalls in einer Bad Bank auslagern. Diese Abbaubank soll die HSH Portfoliomanagement als Dienstleister verwalten. Die Kredite und Risiken verbleiben allerdings bei Niedersachsen.

Kiel bestätigt Gespräche

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) bestätigte gestern die entsprechenden Gespräche mit dem Finanzministerium in Hannover. „Wir sind mit dem Land Niedersachsen in Gesprächen, um zu prüfen, ob die HSH Portfoliomanagement möglicherweise als Dienstleister für die Abwicklung von Schiffskrediten der Nord/LB zur Verfügung stehen kann“, so die Ministerin.

Bei der Nord/LB geht es um faule Schiffskredite in Höhe vom rund 7,3 Milliarden Euro, die Ende September in den Büchern standen. Davon gehen ausfallgefährdete Finanzierungen für 263 Schiffe im Umfang von 2,7 Milliarden Euro an Cerberus. Der US-Investor hatte auch schon die HSH Nordbank gekauft und erwarb das Kreditpaket mit einem satten Abschlag.

Was mit den verbleibenden Krediten in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro geschieht, soll nach Angaben eines Nord/LB-Sprechers in den kommenden Tagen und Wochen geklärt werden. Neben der Auslagerung in eine Abbaubank ist auch ein weiterer (Teil-)verkauf an einen Investor denkbar.

Am Dienstag soll in Hannover eine Sondersitzung des Landtages zum Thema Nord/LB stattfinden.