Ladbergen. Die Nosta Group aus Ladbergen punktet durch Services bei Transport und Lagerung unterschiedlichster Produkte. Der Logistikdienstleister unterhält in Deutschland und verschiedenen Nachbarländern 40 Standorte. Seit dem vergangenen Jahr ist Nosta gar in Nordamerika präsent.

Die Zahlen sprechen für sich: Von 750 Mitarbeitern des Logistikdienstleisters Nosta Group sind 70 Auszubildende. Damit wird deutlich, dass es sich nicht um ein bloßes Lippenbekenntnis handelt, wenn Firmenchef Nicolas Gallenkamp die Bedeutung der Mitarbeiterentwicklung betont. Laut dem 34-jährigen ist sie einer der zentralen Bausteine der Zukunftsstrategie des Unternehmens mit Sitz in Ladbergen. Ausgebildet wird in sieben Berufen, darunter Berufskraftfahrer, Lageristen, Fachinformatiker, Kaufleute für Büromanagement, Speditionskaufleute und Mediengestalter. Gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück bietet das Unternehmen auch ein Duales Studium der Betriebswirtschaft an. Für die innerbetriebliche Fortbildung betreibt Nosta eine eigene Akademie. Für das Gesamtkonzept gab es 2018 eine Auszeichnung: Die IHK Osnabrück Emsland Grafschaft Bentheim zertifizierte Nosta als „IHK Top-Ausbildungsbetrieb“.

Neue Mitarbeiter für sein Unternehmen gewinnen, die Erfahrenen im Unternehmen halten. Nicolas Gallenkamp weiß, wie wichtig das ist. "In der Logistikbranche sind Fachkräfte rar“, sagt er: „Wir müssen darauf aufmerksam machen, wie interessant die Arbeit in unserem Unternehmen ist. Aufgrund der Vielzahl von Geschäftsbereichen und Branchen arbeiten wir sehr innovativ und projektlastig." Der studierte Wirtschaftswissenschaftler ist davon überzeugt, dass es richtig ist, Mitarbeitern früh viel Verantwortung zu übertragen. Das sei Teil der Firmenstrategie: "Die Mitarbeiter sollen mitgestalten." Außerdem wird Transparenz großgeschrieben. Seit zehn Jahren gibt es ein Mitarbeitermagazin; seit drei Jahren ein Intranet, über das die Mitarbeiter mit aktuellen Informationen versorgt werden. „Dazu gehören auch Kennzahlen, an denen sich unser Geschäftserfolg ablesen lässt“, so Gallenkamp: „Außerdem holen wir uns als Geschäftsleitung regelmäßig Feedback. Die Mitarbeiter bewerten in anonymisierter Form die Arbeit der Führungskräfte."

Jahresumsatz von 200 Millionen Euro

Nicolas Gallenkamp ist seit sieben Jahren im Familienunternehmen tätig. Gegründet wurde Nosta 1978 durch seine Eltern Andrea und Thomas Gallenkamp. Nach dem frühen Tod des Vaters (2004) führte Andrea Gallenkamp das Geschäft bis 2017. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete zuletzt jährliche Umsatzerlöse in Höhe von circa 200 Millionen Euro. Unter dem Dach einer Holding sind fünf Geschäftsbereiche angesiedelt: Straßentransport, See- und Lufttransport, Schienengüterverkehr, Lagerlogistik und Logistik. In Deutschland und verschiedenen Nachbarländern unterhält Nosta 40 Standorte. Außerdem ist das Familienunternehmen in so unterschiedlichen Branchen wie Stahl, Papier, Chemie, Lebensmittel und Handelswaren tätig. „In fast jeder Branche sind wir zudem in der Lage, so tief, wie unser Kunde das will, in dessen Fertigungskette einzusteigen“, sagt Nicolas Gallenkamp: „Teilweise eignen sich unsere Mitarbeiter dafür die Arbeit mit hochkomplexen Maschinen an. Wir sprechen hier von Mehrwertdienstleistungen.“

Umfangreiches Lagergeschäft

Sehr umfangreich ist der Geschäftsbereich Warehousing (Lagergogistik). Allein das Lager am Firmensitz in Ladbergen bietet bis zu 20.000 Palettenstellplätze. Es wird aktuell von 10.000 auf 24.000 Quadratmeter Fläche erweitert. Die Anzahl der Palettenstellplätze wächst damit auf bis zu 50.000. Nosta plant und finanziert Lagerstätten für seine Kunden. Hinzu kommen individuelle Dienstleistungspakete. Für die Osnabrücker Papierfabrik Schoeller beispielsweise übernimmt der Logistiker die Ver- und Entsorgung des Werks, den Transport und die Belieferung der Kunden. Teilweise werden Produkte von Schoeller durch Nosta verkaufsfertig verpackt. Der firmeneigene Fuhrpark umfasst 40 Lkw, der Disposition stehen zudem weitere 450 Lkw von Kooperationspartnern zur Verfügung.

Allein am Firmensitz in Ladbergen hat die Unternehmensgruppe in den letzten fünf Jahren rund 17 Millionen Euro investiert. Weitere umfangreiche Investitionen entfielen auf die Internationalisierung des Geschäfts. Im Juli 2018 eröffnete Nosta bei Chicago den ersten Standort in den USA. Außerdem wurde eine Niederlassung in Rotterdam reaktiviert. Zu den noch neuen Märkten zählt überdies Polen. Die insgesamt rund 3500 Kunden von Nosta kommen überwiegend aus dem Mittelstand, doch auch der börsennotierte Getränkekonzern Berentzen aus Haselünne zählt zum Kundenkreis. „Wir schätzen die Nosta Group als vertrauenswürdigen Partner“, sagt Ronald Freye, Logistikleiter bei Berentzen. Nosta betreibt für Berentzen seit 2006 ein modernes Logistikzentrum in Stadthagen. Der Logistiker transportiert Produkte vom Werk ins Lager, bewirtschaftet das Lager und sorgt für die Übergabe an abholende LKW-Fahrer. „Das klappt außerordentlich zuverlässig“, so Freye.

Für die Zukunft setzt Firmenchef Nicolas Gallenkamp auf weiteres Wachstum. „Wir wollen den Geschäftsbereich Mehrwertdienstleistungen ausbauen“, sagt er: „Andere Schwerpunkte unserer Strategie für die nächsten Jahre sind Transporte auf der Schiene und die weitere Internationalisierung durch unser See- und Luftfrachtgeschäft. Ein wichtiger Wachstumstreiber wird nach meiner Einschätzung der E-Commerce sein."