Osnabrück. Die IG Metall verhandelt aktuell mit dem Arbeitgeberverband Stahl über einen neuen Tarifvertrag für 72.000 Beschäftigte der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Am Freitagabend hat die Gewerkschaft das Gespräch nach 15 Minuten abgebrochen und setzt auf Warnstreiks.

Eine harte Stahl-Tarifrunde hatte sich bereits abgezeichnet, am Freitagabend haben Gewerkschaft und Arbeitgeberverband die dritte Verhandlungsrunde laut IG Metall nach 15 Minuten beendet. Knut Giesler, Verhandlungsführer der IG-Metall-Verhandlungskommission begründete den Abbruch in einer Mitteilung: "Alle Argumente wurden in den ersten beiden Verhandlungsrunden ausgetauscht. Es hat sich keine neue wirtschaftliche Situation ergeben, die diskutiert werden müsste. Ohne Angebot ergeben Verhandlungen derzeit keinen Sinn."

Sechs Prozent mehr Geld und Urlaubsgeld

Die IG Metall fordert für die rund 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie sechs Prozent mehr Geld und die Einführung eines Urlaubsgeldes in Höhe von 1800 Euro. Auch die Auszubildenden sollen ein Plus erhalten. Schon nach der zweite Verhandlungsrunde hatte Andreas J. Goss, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Stahl, kritisiert: „Die IG Metall hat Anfang Dezember vorigen Jahres ein Forderungspaket geschnürt, das schon von Beginn an vollkommen überzogen war, durch den seither andauernden Konjunkturabschwung inzwischen aber jeden Realitätsbezug verloren hat."

Arbeitgeberverband reagiert mit Unverständnis

Auf den aktuellen Abbruch der Tarifgespräche durch die IG Metall reagierte Bernhard Strippelmann, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Stahl, am Freitagabend gegenüber unserer Redaktion mit Unverständnis. "Wir haben angeboten, über die Forderungen der IG Metall, insbesondere die Umwandlung des zusätzlichen Urlaubsgeldes in Freizeit, zu sprechen. Dabei haben wir gebeten, die Forderung - auch mit Blick auf die praktische Umsetzung - zu erläutern." Das habe die Gewerkschaft mit dem Hinweis, dies sei bereits in den vorherigen Runden geschehen, abgelehnt.

Die Reaktion der Gewerkschaft bezeichnete Strippelmann als "enttäuschend". Es stehe zum Beispiel die Frage im Raum, ob eine entsprechende Umwandlung für alle Beschäftigten möglich sein soll. Das wiederum würde einer Arbeitszeitverkürzung von 1,5 bis 2 Stunden pro Woche gleich kommen. "So ist ein Betrieb nicht zu unterhalten."

IG Metall kündigt Warnstreiks an

Für Stephan Soldanski, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Osnabrück und zeitgleich auch Mitglied der Verhandlungskommission, ist die Möglichkeit, zusätzliches Urlaubsgeld in Freizeit umwandel zu können, ein "zukunftsorientierter Schritt". "Damit steigern wir die Attraktivität der Arbeitsplätze in der Branche und entlasten zeitgleich“, sagte Soldanski.

Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern ein Spiel auf Zeit vor und kündigt Warnstreiks ab der kommenden Woche an. "Das werde ich unserer Tarifkommission morgen empfehlen“, sagte Verhandlungsführer Knut Giesler. Soldanski verwies nochmals auf eine „nach wie vor gute und stabile“ gesamtwirtschaftliche Situation. Die Stahlkonzerne hätten in den vergangenen drei Jahren stets ihre Ergebnisse verbessert und würden teilweise einem Rekord nach dem anderen melden. "Davon müssen die Arbeitnehmer nun auch profitieren."



Nächste Tarifrunde am 18. Februar

Die Ankündigung der Warnstreiks überraschte Bernhard Strippelmann nicht. "Es hat bislang wenig Tarifrunden ohne Warnstreiks gegeben und aus den Betrieben haben wir schon gehört, dass diese in Vorbereitung sind." Wie intensiv die Warnstreiks ausfallen werden, bleibe abzuwarten.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Stahl geht dennoch davon aus, dass die nächste Tarifrunde am 18. Februar stattfinden und die IG Metall an den Verhandlungstisch zurückkommen wird.

In der Region fallen die rund 1400 Beschäftigten der Georgsmarienhütte GmbH unter den Tarifvertrag der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie.