Hannover/Berlin. Nach monatelangem Verhandlungspoker haben sich Sparkassen und Landesregierung auf eine Zukunft für die Landesbank Nord/LB geeinigt.

Niedersachsens Landesbank Nord/LB soll in öffentlich-rechtlicher Hand bleiben – sich aber sonst grundlegend wandeln: Das kündigten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Freitagmorgen in Berlin an. Kurz zuvor hatte das Landeskabinett in einer Telefonkonferenz beschlossen, ein am Nachmittag davor vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) unterbreitetes Angebot zu einer gemeinsamen Auffanglösung weiterzuverfolgen. Nicht weiterverfolgt werden damit zwei andere Ideen: Den Einstieg der US-Investmentfonds Cerberus und Centerbridge oder eine Abwicklung der Bank. Die Abwicklung bedeute große Risiken für den gesamten Bankensektor, das Angebot der Investoren sei zu schlecht gewesen. „Gemessen an den Alternativen ist das die mit Abstand die beste Lösung“, sagte Weil.

Auf regionale Geschäfte konzentrieren

Diese Lösung sieht vor, dass der DSGV 1,2 Milliarden Euro in die Nord/LB pumpt. Das Land Niedersachsen soll 1,5 Milliarden Euro geben und dazu noch Garantien in Höhe von etwa einer weiteren Milliarde abliefern. Mit der Kapitalerhöhung soll sich die Bank auch grundsätzlich wandeln. Sie wird „wesentlich kleiner sein“, sich „,mehr auf regionale Geschäfte konzentrieren“ und soll finanziell robuster werden, kündigte Weil an. Denn mit der Robustheit, sprich: ausreichendem Eigenkapital, hatte es die Bank zuletzt nicht so. Und das, obwohl das Land und somit am Ende der Steuerzahler schon öfter mit Millionen für Kapitalerhöhungen ausgeholfen hat.

Aus dem Landeshaushalt will Hilbers die 1,5 Milliarden Euro übrigens nicht nehmen. Stattdessen soll das Beteiligungsmanagement des Landes entsprechende Schulden machen, die dann über künftige Erträge der Bank abgebaut werden sollen. Niedersachsen verfügt über ein umfangreiches Beteiligungsmanagement, beispielsweise werden die VW-Aktien des Landes über die HanBG gesteuert.

Schiffskredite sollen in Bad Bank landen



Die Nord/LB ist wegen der Reedereikrise in Not geraten: Wegen fauler Schiffskredite mussten sowohl die inzwischen im Konzern aufgegangenen Tochter Bremer Landesbank als auch das Haupthaus in Hannover Milliarden abschreiben. Und obwohl die anderen Geschäftsfelder in den vergangenen Jahren sieben Milliarden Euro verdienten, wie Finanzminister Hilbers am Freitag vorrechnete, schmolz das Kernkapital dank laufender Wertberichtigungen im Schiffsportfolio dahin.

Inzwischen ist die kapitalschwache Bank ein Fall für die Bankenaufsicht und die EU-Kommission, denn noch immer haben die Hannoveraner Schiffskredite in Höhe von sieben Milliarden Euro in ihren Büchern stehen. Die sollen nun in zwei Tranchen aus der Nord/LB genommen werden: Ein Paket könnte demnach gebündelt an einen interessierten Finanzinvestor gehen. Andere Beteiligungen könnten nach und nach über eine so genannten „Bad Bank“ abgebaut werden. Eine derartige Bad Bank gibt es sogar schon: Die HSH Nordbank hat eine Abbaugesellschaft für ihre faulen Schiffskredite gegründet.

Tausende Jobs bedroht

Doch der Umbau bei der Nord/LB soll noch deutlich weitergehen: Die Braunschweiger Landessparkasse, bisher nur Abteilung der Nord/LB soll auf Dauer aus dem Konzern ausscheiden und eigenständig werden. Die Förderbank Sachsen-Anhalt ebenfalls. Und auch sonst soll es keine Denkverbote geben: Die Immobilienperle Deutsche Hypo könne enger mit anderen Hypothekenbanken zusammenarbeiten, auch im Leasinggeschäft kann sich Hilbers Abbau vorstellen. Der Minister spricht vom „Ausgliedern“, dem Abbau von Portfolien und einer Reduzierung des Auslandsgeschäfts, von „Redimensionierung“ und davon, sich im Verbund mit dem DSGV „auf die eigenen Stärken“ zu konzentrieren. Das dürfte beim Sparkassenverband gerne gehört werden, denn deren Präsident Helmut Schleweis wirbt schon länger dafür, die Kräfte der verschiedenen Landesbanken zu bündeln.

Für die Nord/LB-Belegschaft dürften die ungemütlichen Zeiten indes weitergehen: Aktuell hat die Bank noch etwa 5900 Mitarbeiter, steckt bereits mitten im Abbau von 1250 Stellen im Rahmen eines laufenden Sanierungsprogramms. Doch das dürfte bei weitem nicht reichen: Am Ende könnten etwa 3500 bis 3900 Kollegen über bleiben, heißt es aus Verhandlungskreisen. Und auch Standorte wie Bremen (als Sitz der früheren Bremer Landesbank) oder Oldenburg sind nicht mehr heilig: Hilbers gibt aktuell nur für Hannover und Braunschweig Standortgarantien ab. „Dass noch mehr Personal abgebaut werden soll als bislang geplant, ist ein Schlag in die Magengegend der Beschäftigten“, sagte der Landeschef der Gewerkschaft Verdi, Detlef Ahting.

Hilbers: Neue Bank wird stresssicher

Auch wenn die Grundsatzentscheidung gefallen ist, sind noch viele Details der Neuausrichtung offen. Bankenaufsicht und EU-Kommission müssen dem Modell noch zustimmen. Niedersachsens Landtag soll ein entsprechendes Finanzierungsgesetz verabschieden. Und auch das Land Sachsen-Anhalt als kleinerer Teilhaber muss noch klarstellen, ob es mitgehen will. „Wir werden umfangreich und schnell an die Arbeit gehen“, kündigte Hilbers an. Bis Ende März wolle man zu Lösungen kommen. Und am Ende solle es eine Bank geben, die kein Staatsgeld mehr brauche. „ Wir werden die Bank so mit Eigenkapital ausstatten, dass sie stresssicher ist, auch wenn es in den Märkten nicht so gut läuft“, sagte Hilbers.

FDP: Abschied auf Raten

Die Oppositionsparteien FDP und Grüne äußerten sich verhalten. Die Grünen begrüßten eine Ablehnung der privaten Investoren-Offerte, sehen aber noch viele offene Fragen. Die FDP kritisierte das Konzept als nicht nachhaltig. Zudem müssten die Zeiten vorbei sein, in denen die Steuerzahler Banken retten. „Das ist eher ein Abschied auf Raten, mit einem hohen Preisschild dran“, kritisierte der Landtagsabgeordnete Christian Grascha. FDP und Grüne fordern eine schnelle Unterrichtung des Landtags und seiner Gremien.