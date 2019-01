Passanten gehen mit Einkaufstüten durch die Innenstadt von Hannover. Foto: Swen Pförtner

Nürnberg. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigen sich die Verbraucher in Deutschland in wachsender Kauflaune. Die persönliche Einkommenserwartung der Bundesbürger kann ihr ohnehin hohes Niveau noch einmal übertreffen, wie es in der Untersuchung heißt.