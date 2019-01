Russischer Discounter eröffnet erste Filiale in Leipzig MEC öffnen

Der russische Discounter Torgservis hat seine erste deutsche Filiale in Leipzig eröffnet. Foto: Hendrik Schmidt

Leipzig. Der russische Discounter Torgservis hat in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnet. Großen Andrang und lange Schlangen an den Kassen gab es jedoch nicht.