Osnabrück. Das Osnabrücker Industrieunternehmen KME verkauft sein Messingstangen- und Rohrgeschäft nach China. Die Hailiang Gruppe aus Zhejiang übernimmt für rund 120 Millionen Euro Konzerngesellschaften in Berlin, Menden, Italien und Spanien. KME-Chef Ulrich Becker sprach am Dienstag von einer Stärkung des Standorts Osnabrück.

Betroffen von dem Eigentümerwechsel sind nach Angaben von KME die Fertigungsstandorte in Berlin (Messingprodukte) und Menden (Kupferrohre), sowie Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien und Italien. In den genannten Bereichen arbeiten laut KME rund 1100 Mitarbeiter, die 2017 einen Umsatz von 540 Millionen Euro erzielten. Noch in den ersten drei Monaten dieses Jahres soll der Verkauf abgeschlossen sein.

Osnabrück sei von dem Deal nicht betroffen, betonte KME-Chef Ulrich Becker im Gespräch mit unserer Redaktion. Er betonte zugleich, dass der zur italienischen Intek-Gruppe gehörende KME-Konzern in Osnabrück rund 20 Millionen Euro in den Bereich legierte Werkstoffe investiert habe. "Das ist ein ganz anderes Geschäftsfeld als das, was wir verkauft haben. Damit erfolgt eine Konzentration auf höherwertige Produkte", so Becker. Der Standort Osnabrück werde durch den Verkauf gestärkt.

Übernahme von MKM steht bevor

Parallel zum Verkauf des Messingstangen und Rohrgeschäfts nach China treibt KME den Erwerb des Konkurrenten MKM aus Sachsen-Anhalt voran. Die EU-Kommission hatte die Übernahme des Kupfer- und Messingspezialisten erst im Dezember ohne Auflagen freigegeben. Noch im ersten Quartal will KME das Geschäft abschließen. Zu möglichen Arbeitsplatzverlusten in Osnabrück im Zuge der Übernahme wollte Becker sich nicht äußern.

Die Trennung vom Messing- und Rohrgeschäft und die Übernahme von MKM sind Becker zufolge Teil einer Neuausrichtung des Unternehmens. "Es ändert sich überhaupt nichts an der Größe des Konzerns. Die Konzentration auf Technologie rückt wesentlich stärker in den Fokus, als das bisher der Fall war."