Osnabrück. Gesellschaftsspiele werden immer beliebter. Der Umsatz mit Brett- und Kartenspielen sowie Puzzles stieg im Jahr 2018 auf ein neues Rekordhoch. Die Branche rechnet damit, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2019 fortsetzen wird.

Gesellschaftsspiele boomen. Im vierten Jahr in Folge vermeldete der deutsche Branchenverband Spieleverlage ein deutliches Plus. Der Umsatz mit Brett- und Kartenspielen sowie Puzzles stieg demnach im Jahr 2018 um neun Prozent auf rund 550 Millionen Euro. Nach Angaben von Hermann Hutter, dem Vorsitzenden des Zusammenschlusses der bedeutendsten Spieleverlage in Deutschland sowie Verlagschef von Huch, ein Rekordergebnis. Im Jahr 2014 hatte der Umsatz noch bei rund 400 Millionen gelegen. Seitdem wuchs der Wert um knapp 40 Prozent.

Analoge Spiele als Wachstumstreiber für Gesamtmarkt

Die Warengruppe der Spiele zählt damit zu den Wachstumstreibern im deutschen Spielwarenmarkt. Dieser war im vergangenen Jahr um rund zwei Prozent auf etwa 3,2 Milliarden Euro geklettert, wie das Marktforschungsinstitut npd Eurotoys im Vorfeld der am 30. Januar beginnenden Spielwarenmesse in Nürnberg bekanntgegeben hatte. Einen ähnlich positiven Einfluss auf den Gesamtmarkt hätten ansonsten nur noch Puppen gehabt, sagte Hutter unserer Redaktion. "Wir sind die Speerspitze."

In den ersten acht Monaten des abgelaufenen Jahres hatten sich die Spieleverlage mit einem Umsatzplus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar auf einem noch steileren Wachstumskurs befunden. Doch der Dezember, mit dem Weihnachtsgeschäft traditionell einer der wichtigsten Verkaufsmonate, verlief mit einem minimal rückläufigen Umsatz dann eher enttäuschend. "Da hatten wir uns mehr erwartet", meinte Hutter.

Brainteaser gefragt

Dennoch: In 2018 seien erstmals mehr als 50 Millionen analoge Spiele in einem Jahr verkauft worden. Vor allem die wichtige Unterkategorie der familientauglichen Brett- und Aktionsspiele habe sich mit einem Plus von 18 Prozent stark entwickelt. Deutlich mehr Nachfrage habe es auch für Denksportspiele, für sogenannte Brainteaser, gegeben. Der Umsatz dieser kleinen Kategorie habe sich in etwa verdoppelt. Rückläufig indes war laut Branchenverband der Umsatz mit Kinderspielen.

Für das Jahr 2019 rechnet Hutter mit weiterem Wachstum. "Wir können optimistisch sein", meinte er und machte das unter anderem daran fest, dass der Handel den analogen Spielen zuletzt spürbar mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe. Spiele fänden sich mittlerweile nicht nur im klassischen Spielwarenhandel wieder, sondern erhielten zunehmend auch mehr Präsentationsfläche in Buchhandlungen und Drogeriemärkten.

1000 Neuheiten auf der Spielwarenmesse Nürnberg

Hutter ist überzeugt: "Je mehr Menschen spielen und positive Erlebnisse generieren, umso stärker wächst die Nachfrage und das Interesse an Gesellschaftsspielen." Die Verlage würden mit neuartigen Ideen und hochwertigen Ausstattungen die Grundlage für einen weiteren Boom liefern. Auf 1000 schätzt Hutter die Zahl der Neuheiten, die mehr als 300 Verlage ab Mittwoch in Nürnberg vorstellen werden. Spiele, die im Laufe des Jahres Produktionsreife erlangen sollen und möglicherweise das nächste Weihnachtsgeschäfte ankurbeln.

