Halle. Lange Zeit hatte es sich angedeutet, seit Freitag herrscht Gewissheit: Der Modehersteller Gerry Weber ist insolvent. Hunderte Stellen sind betroffen.

Wie das Traditionsunternehmen aus Halle in Westfalen am Freitag mitteilte, stellte die Muttergesellschaft „Gerry Weber International“ mit rund 580 Mitarbeitern beim Amtsgericht Bielefeld Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Ziel sei es, das Unternehmen zu sanieren und neu aufzustellen. Betroffen seien auch die Tochtermarken Samoon und Taifun. Für die Kernmarke Hallhuber seien hingegen keine Anträge gestellt worden.

„Wir waren sehr optimistisch bezüglich der Finanzierung. Doch wir sind auf den letzten Metern gestrauchelt“, erklärte Gerry-Weber-Chef Johannes Ehling, der erst im Herbst des vergangenen Jahres die Geschäfte des einstigen Modeimperiums übernommen hatte. Doch die eingeleiteten „Umstrukturierungsmaßnahmen“ hätten in der Kürze der Zeit nicht gegriffen, so Ehling. Ein Abwenden der Insolvenz sei folglich unausweichlich gewesen.

Gespräche mit Gläubigern gescheitert

Notwendig wurde der Schritt auch, weil Gespräche mit Gläubigern und Banken über die weitere Finanzierung des Konzerns scheiterten. Nach Informationen des Branchenfachblatts „Textilwirtschaft“ schuldet der Modehersteller Schuldschein-Gläubigern rund 218 Millionen Euro. Bereits Ende Januar hätte den über 100 Gläubigern demnach ein entsprechendes Finanzierungskonzept vorgelegt werden müssen. Erst im November des vergangenen Jahres verzichteten einige Gläubiger auf ausstehende Zahlungen, um den Fortbestand des Unternehmens nicht zu gefährden.

Nach Umsatzrückgängen und erheblichen Verlusten in den vergangenen Monaten, mussten die Haller Mitte Januar ihre Gewinnprognose nach unten korrigieren. Demnach steigerte sich der Verlust für das Geschäftsjahr 2017/18 um 44 Millionen Euro auf 192 Millionen Euro. Eine Ursache, so Ehling, sei die Expansionspolitik des Unternehmens gewesen, die sich nicht an der Effizienz einzelner Filialen, sondern lediglich an der Sicherung der Standorte orientiert habe.

Stellenabbau und Online-Handel

Mit dem eingeleiteten Insolvenzverfahren und dem angestoßenen Sanierungsprozess will sich das Traditionsunternehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser begeben, auch wenn damit ein massiver Stellenabbau einhergehe. So sollen von weltweit 6500 Stellen 900 abgebaut und insgesamt 230 Verkaufsflächen geschlossen werden. Man wolle sich künftig weiterhin auf die Zielgruppe der Frauen ab 50 Plus orientieren, da dies die „potenteste Zielgruppe am deutschen Markt“ sei, so Ehling. Die Kollektionen sollen demnach an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden, die die Produkte oft als „bieder und altbacken“ angesehen hätten. Verluste im stationären Handel sollen künftig durch Online-Angebote aufgefangen und die Sozialen Netzwerke in Szene gesetzt werden. Damit will sich das Unternehmen stärker am Markt positionieren, um mit den Konkurrenten Schritt zu halten.

(Mit dpa)

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Modekonzern in Finanznot: Gerry Weber Open unter Druck