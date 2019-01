Eis aus der Dose: Häagen Dazs testet in Amerika wiederverwendbare Metalldose. Foto: Loop

New York. Weniger Müll: In den USA gibt es jetzt Eis in wiederverwendbaren Metalldosen. Immer mehr Konzerne überlegen sich Konzepte, um weniger Müll zu produzieren. Denn die Kritik vor allem im Internet wächst.