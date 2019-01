Osnabrück. Mitten im Ringen um die Zukunft der Nord/LB übt eine Initiative harte Kritik am Verhalten der Hannoveraner Landesbank und ihrer Eigentümer. „Es gibt keine wirkliche Information der Öffentlichkeit“, bemängelte Gerhard Schick, Vorstand und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Schick kritisierte weiter: „Es ist letztlich für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar, was die einzelnen Varianten kosten und bringen würden“, sagte der ehemalige Grünen-Finanzpolitiker. „Das geht bei einer öffentlich-rechtlichen Bank nicht; erst recht nicht, wenn am Ende Steuergelder fließen sollen.“

Die Nord/LB, mehrheitlich im Besitz des Landes Niedersachsen, lotet seit Monaten Wege aus, ihr Kapitalpolster zu stärken. Im Gespräch ist sowohl der Einstieg von Privatinvestoren als auch eine öffentlich-rechtliche Auffanglösung unter Beteiligung der Sparkassen.

Angebotsfrist endet am Freitag

Heute endet die Angebotsfrist für die Privatinvestoren. Die Landesregierung in Hannover erwartet Angebote von den US-Investmentgesellschaften Centerbridge und Cerberus. Parallel arbeitet die Sparkassen-Finanzgruppe mit Hochdruck an einer öffentlich-rechtlichen Auffanglösung unter Beteiligung der Sparkassen. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte gestern die Pläne der Sparkassen. „Wir sehen uns bestätigt, die Bank kann und sie muss in öffentlicher Hand bleiben“, sagte Landesleiter Detlef Ahting einer Mitteilung zufolge.

"Landesbankensektor konsolidieren"

Schick räumte ein, dass nicht jede Verhandlungstaktik preisgegeben werden könne. „Aber es braucht eine stärkere Transparenz für die Bevölkerung und auch für die Entscheidungsträger in den Landtagen“, sagte der promovierte Volkswirt. Er hatte sein Bundestagsmandat für die Grünen kürzlich niedergelegt, um sich dem Aufbau der Bürgerbewegung Finanzwende zu widmen. Ziel der Organisation ist der Wandel zu einem stabilen und verbraucherfreundlichen Finanzsystem.

Mit Blick auf die „desaströse Geschichte“ der Landesbanken sagte Schick, ein „Weiter so“ sei keine Lösung. Steuermittel sollten nur unter der Voraussetzung fließen, dass der Landesbankensektor konsolidiert werde. „Die Volksbanken kommen mit einer viel schlankeren Struktur bei ihren Zentralinstituten aus.“