Angemessener Abschluss für Sicherheitspersonal

Das Handgepäck von Passagieren wird im Sicherheitsbereich vom Flughafen Tegel bei einer Gepäckkontrolle kontrolliert. Die Mitarbeiter erhalten ab 2021 rund 19 Euro pro Stunde. Das ist das Ergebnis der Tarifeinigung zwischen Verdi und den Arbeitgebern. Foto: dpa

Osnabrück. Das Sicherheitspersonal an den Flughäfen erhält üppige Gehaltserhöhungen, und das ist auch gut so. Die Einigung in dem Tarifkonflikt ist ein Sieg für die Beschäftigten und für Verdi. Die Gewerkschaft hat sich nach ihrer Machtdemonstration mit Hunderten Flugausfällen weitgehend durchgesetzt.