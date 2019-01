Soriya spielt am Rande der Pressekonferenz zur Spielwarenmesse 2019 im Messezentrum Nürnberg mit der Ritterburg My Magic Castle von Buki. Das Spielzeug ist in der Kategorie "PreeSchool" für den "Toy Award" nominiert. Die weltweit größte Spielwarenmesse geht in diesem Jahr vom 30.Januar bis 3.Februar 2019. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg. Die Welt in vielen Kinderzimmer hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Nicht nur die Digitalisierung hält Einzug, auch ständig neue Trends breiten sich aus. In wenigen Tagen zeigt die Nürnberger Spielmesse, auf was die Spielzeughersteller setzen.