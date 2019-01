Hannover. In keinem anderen Bundesland wurden so wenige Weihnachtsgeschenke zurückgegeben wie hier. Doch wo sind die Menschen am wenigsten zufrieden?

Weihnachten ist vorbei und schon laufen die Vorbereitungen für den Valentinstag. Die Menschen in Niedersachsen können dabei ziemlich entspannt sein. Denn schon zu Weihnachten hatten sie bei den Geschenken den besten Riecher. In keinem anderen Bundesland wurden so wenige Gaben wieder zurückgegeben wie hier. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Onlineshops "Geschenkidee.de", die 200.000 Bestellungen unter die Lupe nahm. Doch nicht überall gefiel, was unter dem Weihnachtsbaum lag.









Bremen gibt am häufigsten Geschenke zurück

Lediglich 1,2 Prozent der bestellten Produkte landen demnach in Niedersachsen wieder im Lager des Onlineshops. Knapp dahinter folgen Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz mit einer Retourenquote von knapp 1,3 Prozent bzw. 1,4 Prozent. Die Bremer zeigen sich mit ihren Geschenken am unzufriedensten. Knapp jedes 20. Produkt (5,3 Prozent) werde dort retourniert.

Norddeutschland: Große Unterschiede bei der Zufriedenheit



In Hamburg werden mit 5,1 Prozent am zweithäufigsten Geschenke zurückgesendet. Auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen sich mit einer Rücksendequote von 4,8 Prozent der Bestellungen ebenfalls retournierfreudig. Die Schleswig-Holsteiner senden hingegen nur 1,6 Prozent aller Bestellungen zurück.

Menschen in Ostdeutschland mit niedriger Retourenquote



Mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern (4,8 Prozent) und Berlin (3,5 Prozent) zeigen sich die Menschen im Osten Deutschlands sehr zufrieden mit ihren Geschenken. So werden in Sachsen und Thüringen nur 1,4 Prozent bzw. 1,8 Prozent der Bestellungen retourniert. Brandenburg landet mit 2,2 Prozent ebenfalls noch im unteren Mittelfeld. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei 2,4 Prozent.

Die Nordrhein-Westfalen (2,3 Prozent) landen knapp im unteren Mittelfeld. Deutlich über dem Durchschnitt liegen jedoch die sparsamen Baden-Württemberger mit einer Retourenquote von 3,2 Prozent.

