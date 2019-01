Lingen. Der Wein soll raus aus der Nische. „Unser Slogan ist: Wein, wie ich ihn will“, sagt Hendrick Willenbrock: „Zum Weintrinken muss man kein Profi sein. Er soll schlicht schmecken.“ Gemeinsam mit seiner Frau Isa betreibt der 48-Jährige in Lingen den Weinhandel Willenbrock.

Das Paar beschäftigt 34 Mitarbeiter. Neben Lingen gehören Standorte in Rheine und Nordhorn sowie ein dreistöckiges Hochregallager zu dem Unternehmen, das 1982 durch Willenbrocks Mutter gegründet wurde. Hendrick Willenbrock, gelernter Groß- und Einzelhandelskaufmann und Wein-Sommelier, stieg 1994 ins Geschäft ein. Seit 1997 ist er Geschäftsführer, der Umsatz des Weinhandels hat sich seitdem versechsfacht. Doch dabei soll es nicht bleiben. Im Geschäftsjahr 2018 verzeichnete das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum. Weiteres Wachstumspotenzial sieht Willenbrock im Großhandel – „Da wollen wir unsere Aktivitäten auch überregional ausbauen“ – und beim Absatz über den eigenen Onlineshop.



Die Nische hat das Unternehmen ohnehin längst verlassen: Zur Hausmesse am Firmensitz „Alte Tanke“ – in den 2017 bezogenen Neubau wurde eine denkmalgeschützte Tankstelle integriert – verschickte Willenbrock im letzten Jahr 14000 Einladungen an Kunden aus der Region. Zwei Drittel der Kunden des Unternehmens kaufen Wein für den privaten Bedarf. Der Anteil junger Leute sei in den letzten Jahren laufend gewachsen, freut sich der Weinhändler: „Wir arbeiten ständig daran, in unserem Metier jung zu bleiben. Damit heben wir uns vom traditionell eher gediegenen Image der Branche ab.“

Beratung wird groß geschrieben

Dazu tragen sicher auch die zahlreichen Veranstaltungen zur Wein-Sensorik an den drei Firmenstandorten bei. Isa Willenbrock betont, dass man vom Kunden her denke. Dieser solle sich nicht mit technischen Dingen beschäftigen, sondern sich auf die Expertise des Hauses verlassen können. Beratung wird bei Willenbrock großgeschrieben. Der Chef lobt seine motivierten Mitarbeiter, die Kaufleute und Sommeliers haben teilweise schon ihre Ausbildung bei ihm absolviert. Regelmäßig finden innerbetriebliche Fortbildungen statt, dann wird ausgiebig probiert und verkostet.

Das Konzept geht auf. „Herr Willenbrock und sein Team überzeugen uns mit ihrer persönlichen und individuellen Beratung, ihrer Expertise und Zuverlässigkeit“, sagt Friederike Glüpker von der Neuenhauser Unternehmensgruppe, einem Maschinenbauer-Verbund aus der Grafschaft Bentheim. Ihr Unternehmen versendet seit zehn Jahren die Weihnachtspräsente für seine Kunden weltweit über Willenbrock. „Man findet hier ausgesuchte Weine, die im Handel oft nicht erhältlich sind“, so Glüpker: „Die Rückmeldungen unserer Kunden auf die Präsente sind durchweg positiv.“.

Persönlicher Kontakt zum Winzer

Für das Sortiment aus 650 verschiedenen Sorten zeichnet Hendrick Willenbrock selbst verantwortlich. Aufregionalen und überregionalen Weinmessen im In- und Ausland knüpft er die Kontakte zu den Winzern, die er alle persönlich besucht. „Ich will wissen, wie genau der Winzer seinen Wein produziert“, sagt er.

Der Lingener Kaufmann achtet bei der Auswahl seiner Weine weniger auf Namen und Bekanntheitsgrad sondern auf das bestmögliche Verhältnis von Preis und Genuss. Seine günstigsten Tropfen kosten knapp unter fünf Euro. Nicht nur die Kunden, auch die Kollegen schätzen die Arbeit von Hendrick und Isa Willenbrock. Die Zeitschrift Weinwirtschaft kürte sie 1998 und 2008 zum der Weinhändler des Jahres; 2013 und 2018 erhielten sie den Fachhandelspreis Gold des Deutschen Weininstituts.