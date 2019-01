Attraktivität der Innenstädte: Endlich handeln

Osnabrück. Während der Online-Handel boomt, kommen die Innenstädte in Sachen Attraktivität nicht vom Fleck. So lautet der ernüchternde Befund des Kölner Instituts für Handelsforschung. Die Studie sollte Politik und Wirtschaft genügend Anlass liefern, das Problem anzugehen.

Natürlich lässt sich nicht an allen Stellschrauben drehen. Das Flair ist den Verbrauchern laut Studie wichtig und es ist kein Zufall, dass in ihrer Gunst Städte mit historischem Ambiente wie Leipzig, Erfurt und Wismar vorn lagen. Andernorts beherrscht die Nachkriegstristesse das Straßenbild. Bausünden der 70er- und 80er-Jahre durch Gebäude im historischen Stil zu ersetzen, wie in Frankfurt oder Dresden geschehen, wird die Ausnahme bleiben.



Doch es gibt andere Möglichkeiten, mehr Konsumenten in die Zentren zu locken. Eine kluge Verkehrspolitik, ein breites Angebot an Einkaufsangeboten, ein sauberes Stadtbild mit Grünflächen und spannende Events – solche Programme müssten Kommunen und Kaufmannschaften vermehrt auf die Beine stellen.

Politik und Wirtschaft müssen handeln und die Abwärtsspirale aus sinkenden Besucherzahlen, Leerständen und Verödung der Innenstädte stoppen. Und natürlich stehen auch wir als Verbraucher in der Pflicht, vor Ort einzukaufen – sonst bekommen wir die Innenstädte, die wir verdienen.