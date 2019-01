Weltwirtschaftsforum in Davos eröffnet: Anspruch und Wirklichkeit

Osnabrück. Jedes Jahr treffen sich hochkarätige Vertreter aus Wirtschaft, Finanzen und Politik im Alpenort Davos zum berühmten Weltwirtschaftsforum (WEF). Doch das Treffen ist aus der Zeit gefallen. Dabei wird gerade in unruhigen Zeiten wie diesen ein solch internationales Forum gebraucht. Ist Davos noch zu retten?

Wenn das Pferd tot ist, steig ab. Dieser Spruch wird den Dakota-Indianern zugesprochen, doch er passt auch zum Treffen der Weltelite aus Wirtschaft, Finanzen und Politik in Davos. Denn aus dem Stelldichein im malerisch verschneiten Schweizer Bergdorf sind selten Impulse hervorgegangen, die die Welt nachhaltig bewegt hätten. Ist das Pferd namens Davos also tot? Es scheint fast so.

Dieses Jahr droht der Auflauf der Eliten sogar noch weniger von Belang zu sein, fehlen doch mit Donald Trump. Wladimir Putin, Emmanuel Macron, Theresa May und Xi Jinping nahezu alle A-Promis. Nein, machen wir uns nichts vor: Das Weltwirtschaftsforum hat sich überholt.

Die Mission des Treffens, zu dem seit 1971 eine Stiftung einlädt, lautet: den Zustand der Welt zu verbessern. Ein hehrer Anspruch. Wer ihn zu erfüllen sucht, darf sich nicht damit begnügen, Managern ein Forum zu bieten, um ihre Deals aushandeln. Es braucht andere, neue Impulse. Zwar wurden zuletzt vermehrt Non-Profit-Organisationen eingeladen, auch mehr jüngere Teilnehmer und mehr Frauen. Doch all das reicht noch nicht.

Das Pferd namens Davos ist nicht tot, aber ziemlich ermattet. Hoffentlich wird es wieder fit. Denn eine Welt voller Krisen und Konflikte könnte ein internationales Treffen, das die Lage Stück für Stück verbessert, wahrlich gut gebrauchen.