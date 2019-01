Hamburg/Groningen. Der Einrichtungskonzern Ikea testet in den Niederlanden einen Lieferdienst für ausgewählte warme Gerichte und Snacks – darunter die beliebten Fleischbällchen Köttbullar.

Bereits seit dem 10. Januar liefert Ikea in Groningen Essen aus. Zwischen 12 und 20 Uhr können Hungrige per Lieferdienst-App oder -Webseite ausgewählte warme Gerichte, Desserts und Getränke bestellen. Das in Deutschland beliebte 1-Euro-Frühstück und Pommes gibt es allerdings weiterhin nur im Ikea-Restaurant. (Weiterlesen: Oma Inge frühstückt jeden Morgen bei Ikea Osnabrück)

Bislang nur in einer Filiale

Bis Anfang Mai läuft der Test. Danach wolle das Möbelhaus Bilanz ziehen und entscheiden, ob der Lieferservice in weiteren Städten in den Niederlanden eingeführt werde, sagte eine Ikea-Sprecherin der niederländischen Tageszeitung AD. Bislang sei man mit dem Test zufrieden. Die Filiale in Groningen liege zentrumsnah; wie ein Ikea-Lieferdienst in Städten klappen könnte, in denen das Geschäft außerhalb des Zentrums liegt, sei eine Herausforderung, so die Sprecherin. Ob Ikea auch in Deutschland einen Lieferdienst plant, ist derzeit nicht bekannt. Eine Anfrage unserer Redaktion hat der Einrichtungskonzern bislang nicht beantwortet.

Ikea macht Millionen mit Essen

Ikea Deutschland hat im Bereich "Foodservice" einen Umsatz von 239,6 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018 vermeldet. In diese Kategorie fallen die Ikea Restaurants, Mitarbeiter-Gastronomie, Bistro und Schwedenshop. Das Branchenportal "Food Service" führt die Ikea-Gastronomie auf Platz zehn der größten Gastro-Unternehmen in Deutschland. Der Gesamtumsatz von Ikea Deutschland lag 2018 bei rund fünf Milliarden Euro. (Weiterlesen: Oldenburger Skandalfleisch soll auch in Ikea-Hot-Dogs gelandet sein)