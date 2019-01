Osnabrück/Frankfurt. Der wachsende Flugverkehr belastet die Umwelt. Billigflieger verfügen zwar über relativ moderne Flotten, heizen aber mit subventionierten Tickets die Nachfrage an, kritisieren Klimaschützer. Auch beim Thema Fluglärm spielt eine Billigairline eine unrühmliche Rolle.

Osnabrück Fliegen ist klimaschädlich – diese Tatsache dürfte den meisten Flugreisenden bewusst sein. Beim Verbrennen von Kerosin stoßen Flugzeuge das Treibhausgas CO2 aus, ganz gleich ob sie für klassische Linienfluggesellschaften wie die Lufthansa oder für Billigflieger wie Ryanair Passagiere von A nach B befördern. Tatsächlich verfügen letztere meist über eine vergleichsweise junge und damit effiziente Flotte. Und da die Maschinen der Billigflieger noch dazu dicht bestuhlt und gut ausgelastet sind, sollten Klimaschützer Grund zur Freude haben.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Organisation Atmosfair ist um mehr Klimaschutz in der Luftfahrt bemüht und hat die Klimabilanzen verschiedener Airlines miteinander verglichen. Ergebnis: Die Billigflieger schneiden auch nicht besser ab als die besten gewöhnlichen Fluggesellschaften. Amtosfair-Gründer und -Geschäftsführer Dietrich Brockhagen hat noch ein weiteres Problem mit den Billigheimern: „Der Unterschied ist, dass die Billigflieger häufig noch von Subventionen der öffentlichen Hand profitieren.“ Billigflieger steuern oft kleine Regionalflughäfen an, die in der Vergangenheit oft von staatlichen Beihilfen profitiert haben. Brockhagen zufolge könnten Ryanair und Easyjet die Billigpreise ohne Subventionen nicht anbieten, „auch wenn sie effizienter arbeiten als die Linienfluggesellschaften“. Laufen die Beihilfen aus, zieht Ryanair sich zurück, wie vor einigen Jahren aus Klagenfurt in Österreich. Brockhagen moniert: „Es ist eine künstliche Nachfrage, die mit öffentlichen Mitteln erzeugt wird. Diese Gelder wären besser für den Klimaschutz ausgegeben.“

Forscher: Fünf Prozent Anteil am Klimawandel

Doch wie hoch fällt die Belastung des Klimas für den Flugverkehr überhaupt aus? Der Anteil der Luftfahrt an den weltweiten CO2-Emissionen betrug zuletzt lediglich rund 2 Prozent. Allerdings steigt die Klimawirkung durch den Eintrag von Stickoxiden, Wasserdampf und weiteren Stoffen in hohe Luftschichten – um welchen Faktor, ist noch nicht mit letzter Sicherheit geklärt. Der Forscher Volker Grewe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) taxiert den Beitrag des Flugverkehrs zum Klimawandel auf etwa 5 Prozent.

Der Wert wird in Zukunft steigen. Denn während sich das weltweite Passagieraufkommen nach Schätzung des Branchenverbands IATA in den nächsten 20 Jahren fast verdoppeln soll, sind bei der Treibstoffeffizienz keine großen Fortschritte mehr zu erwarten. Auch eine völlig neue Technologie ist nicht in Sicht. Bei keinem anderen Verkehrsmittel ist es derart schwierig, auf Erdöl zu verzichten, wie Frank Fichert erläutert, Volkswirt und Luftfahrtexperte an der Hochschule Worms. „Die einzige Option ist der Einsatz von Treibstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Diese sogenannten Biofuels werden bereits erprobt, sind aber noch zu teuer und nicht in ausreichenden Mengen verfügbar.“

"Es fehlt das Entscheidende"

Nach langem Ringen hat sich die internationale Staatengemeinschaft 2016 auf das Klimaschutzprogramm CORSIA geeinigt, das die Luftfahrt ab 2021 in drei Phasen umsetzen soll. Der Kernpunkt: Ab 2020 muss die Branche CO2-neutral wachsen – vor allem durch Ausgleichsprogramme. Das Prinzip: Fluggesellschaften und Flughäfen müssen für zusätzlichen CO2-Ausstoß Emissionsrechte kaufen. Die Einnahmen fließen in Projekte, die Klimagase verringern sollen, etwa Aufforstungen oder Erneuerbare Energien. Atmosfair-Gründer Brockhagen fällt ein kritisches Urteil. Zwar sei er froh, dass es fast 20 Jahre nach dem Kyoto-Protokoll überhaupt eine Einigung gebe. „Andererseits setzt CORSIA nicht auf Senkung des CO2-Ausstoßes, sondern lediglich auf Ausgleich.“ Es fehle das Entscheidende, moniert Brockhagen, „nämlich Vorgaben dafür, wie die Luftfahrt ihre eigenen Emissionen bis 2050 auf null senken will.“

Was CORSIA weltweit für die gesamte Branche umsetzen soll, bietet Atmosfair im Kleinen an. Wer eine Flugreise unternimmt, kann auf der Homepage der Organisation die CO2-Belastung errechnen und einen entsprechenden Betrag spenden, der in klimafreundliche Projekte in Entwicklungsländern fließt. Im vergangenen Jahr kompensierte die Organisation nach eigenen Angaben eine halbe Million Flüge.

Verstöße gegen Nachtflugverbot

Ein Politikum ist auch immer wieder die Lärmbelastung durch den Flugverkehr. Zwar gibt es – ähnlich wie beim Treibstoffverbrauch – auch hier technischen Fortschritt, die Maschinen werden leiser. Dennoch herrschen an vielen Flughäfen Nachtflugverbote, damit die Anwohner ruhiger schlafen können, so auch in Frankfurt. Dabei kommt es am größten deutschen Flughafen oft zu Verstößen gegen die Regelung. So landeten im vergangenen Jahr 1098 Maschinen verspätet nach 23 Uhr. Ganz vorne mit dabei: Billigflieger Ryanair. 31 Prozent der Spätlandungen gingen auf das Konto der Iren. Die hessische Landesregierung vermutete einen zu eng getakteten Flugplan und drohte mit Bußgeldern.