Essen. Zum möglicherweise letzten Mal hat Hans Bünting, Vorstand Erneuerbare Energie von innogy, zum Beginn des Jahres einen Überblick über die aktuellen Projekte des Essener Energiekonzerns gegeben. Vor allem im Ausland hat innogy Windenergie- und Solarprojekte in der Pipeline.

Ob es das Unternehmen innogy in seiner jetzigen Form im kommenden Jahr noch geben wird, ist fraglich. Der Essener Energiekonzern soll zwischen Eon und RWE aufgespalten werden. Wann das Geschäft abgeschlossen wird, steht derweil noch nicht fest. „Das hängt auch von den Kartellbehörden ab“, sagte innogy-Vorstand Hans Bünting am Dienstag. Zu seiner Personalie machte er keine Angaben.

Erstes Onshore-Projekt in den USA

Mit der Entwicklung im vergangenen Jahr war Bünting jedoch zufrieden - auch wenn das Windaufkommen im Dürresommer unter dem langjährigen Mittel lag. So wurde unter anderem der Weg für das erste Onshore-Wind-Projekt in den USA mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen US-Dollar geebnet, das Ende 2020 in Betrieb gehen soll. Auch die strategische Partnerschaft zwischen innogy und dem Hersteller von Windanlagen Nordex trage erste Früchte – ebenfalls für ein Projekt in den USA, stellte Bünting vor. „Beide Unternehmen planen an Projekten mit einer Gesamtkapazität von 1,7 Gigawatt zu arbeiten.“

Doch nicht nur im Bereich Windenergie, auch im Bereich Solar entwickelt sich innogy weiter. So wird in Spanien das erste Solarprojekt ohne staatliche Förderung umgesetzt. „Damit zeigen wir, dass die Erneuerbaren bereit sind, sich dem Markt zu stellen“, so Bünting. Und nicht nur im sonnigen Spanien, auch in vielen weiteren Märkten komme Solarenergie bereits heute ohne staatliche Subventionen aus. Als Grund nannte der innogy-Vorstand unter anderem die gesunkenen Kosten. Das werde die Entwicklung weiter beflügeln, ist sich Bünting sicher.

Windbranche vor Herausforderungen

Auch in den kommenden Jahren sieht der innogy-Vorstand die Projektpipeline gut gefüllt. Zusammen mit Partner sollen in den Jahren 2018, 2019 und 2020 2,5 Gigawatt mit einem Investitionsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro realisiert werden.

Die Windbranche in Deutschland sieht Bünting jedoch vor Herausforderungen. „Ich bezweifele, dass nach den Jahren der Unsicherheit für die kommenden Auktionen genügend Projekte zusammenkommen“, sagte er. Hinzu komme der Wegfall ältere Anlagen. „Für den Offshore-Bereich warten wir zudem weiter auf Sonderausschreibungen“, so der Vorstand. Da stehe die Bundesregierung weiterhin im Wort.

Innogy hat rund ein Drittel seiner installierten Kapazitäten in Deutschland, zwei Drittel der 3500 MW sind hingegen im Ausland. Diese Aufteilung wird sich weiter in Richtung Ausland verschieben, so Bünting.

Aktuell hat der Essener Energiekonzern rund 1900 Mitarbeiter. Einen massiven Stellenabbau erwartet Bünting – mit Blick auf die Strategie von RWE – nicht.