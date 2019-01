Die deutsche Elektroindustrie hat derzeit gut zu tun. Viele Produkte gehen ins Ausland. Foto: Monika Skolimowska

Frankfurt/Main. Auch für das laufende Jahr erwartet die Elektroindustrie Wachstum. Doch es geht nicht mehr so schnell und einfach wie zuletzt. Der Branchenverband ZVEI mahnt den Aufbruch in neue Technologien an.