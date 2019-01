Osnabrück. Der Plan B von Premierministerin Theresa May sieht neue Gespräche mit der EU zum Brexit vor. Ob mit oder ohne Deal, werde es ab April an den Außengrenzen der EU zu Großbritannien länger dauern, so Logistiker. DHL arbeitet seit zwölf Monaten an Notfallplänen.

Ein Ende im Gezerre um den Austritt Großbritanniens aus der EU geht weiter. Nach dem Theresa May mit ihrem Brexit-Deals in im Unterhaus gescheitert ist, sieht der Plan B neue Gespräche mit der EU vor. Inmitten dieser Gemengelage bereiten sich Wirtschaft und Zoll auf die Zeit nach dem 29. März und einen harten Brexit, vor - ohne gemeinsamen Binnenmarkt, ohne Zollunion, analog wie digital.

DHL: Seit 12 Monaten Notfallpläne in der Tasche

Das trifft auch die Post- und Kurierdienstleister wie Post-Tochter DHL - unter anderem mit Blick auf den grenzüberschreitenden Onlinehandel. Immerhin haben laut einer Studie des amerikanischen Paketzustellers UPS 71 Prozent der Online-Shopper in Europa schon einmal im Ausland bestellt. 40 Prozent der europäischen Online-Shopper bestellen sogar regelmäßig im Ausland. Laut der europäischen Dachorganisation für Online- und Omni-Channel-Handel in Europa, EMOTA, ist Großbritannien nach China der zweitwichtigste Auslandsmarkt, in dem Deutsche Online einkaufen. Der Verband geht davon aus, dass der internationale Online-Handel aus Deutschland ein Potenzial von 11 Prozent Zuwachs hat.

Entsprechend bereitet man sich bei DHL vor, auch wenn die Unsicherheit für die Wirtschaft bleibt: „Die Deutsche Post DHL Group ist es gewohnt, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, und wir arbeiten seit mehr als zwölf Monaten an verschiedenen Notfallplänen – trotz des herausfordernden politischen Umfelds", heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.

Auch bei Hermes beobachte man den internationalen Online-Handel seit dem ersten Votum der Briten 2017 sehr genau, heißt es auf Anfrage. Doch auch jetzt, kurz vor Toresschluss, bleibt noch vieles ungewiss. Das kritisiert DHL: „Wir benötigen dringend einen Beschluss, der es allen Unternehmen ermöglicht, die nächsten Schritte zu planen.“

Wo Personal aufgestockt wird, steht noch nicht fest



Um den Warenverkehr kontrollieren zu können, hat man in Deutschland beim Zoll bereits reagiert: Bundesweit wurden dieses Jahr 900 zusätzliche Stellen im Haushaltsplan berücksichtigt. Auch wenn Dieter Dewes, Bundesvorsitzender des der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) die Zahl als „zu wenig“ kritisiert.

Aber auch an adhoc-Plänen wird gearbeitet: Besonders betroffene Bereiche sollen im Fall eines harten Brexits Ende März mit Nachwuchskräften verstärkt werden. Auch eine temporäre Unterstützung aus anderen Arbeitsbereichen ist denkbar. Um bundesweit langfristig den zusätzlichen Personalbedarf zu decken, wird die Ausbildungskapazität beim Zoll erhöht. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals stocken auch die Briten ihr Personal auf. 300 zusätzliche Kräfte wurden schon eingestellt.

Auch wenn in Deutschland die genaue Zahl der zusätzlichen Beamten je Dienststelle noch nicht feststehen, mit einem besonders erhöhter Aufwand rechnet der Zoll insbesondere in den Abfertigungsbereichen an den internationalen Seehäfen wie unter anderem Hamburg, wo 2017 rund 237.000 Containereinheiten (TEU) in Richtung Großbritannien umgeschlagen wurden - Rang 6 der wichtigsten Außenhandelspartner des Hafens. Nicht umsonst hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bereits bei der Bundesregierung auf den zusätzlichen Personalbedarf der Seehäfen Cuxhaven und Emden hingewiesen. Ebenfalls im Fokus stehen Flughäfen, die als Drehkreuz für internationale Post- und Kurierdienstleister fungieren.

Möller: Belastbare Daten zum Mehraufwand fehlen

Doch nicht nur an den Außengrenzen und Seehäfen, auch im Hauptzollamt Osnabrück bereitet sich Leiter Thomas Möller auf den Brexit vor: "Ich stehe im engen Austausch mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und der Wirtschaft, um auch auf diesem Wege Informationen wegen der bisher fehlenden belastbaren Daten zu erlangen und für die entstehenden Anforderungen pragmatische Lösungen zu finden", sagte Möller im Gespräch mit unserer Redaktion.

Informationen zum Umfang entsprechender Abfertigungen mit Großbritannien bei einem harten Brexit soll eine Unternehmensbefragung in Zusammenarbeit mit der IHK liefern. Möller hat jedoch auch schon einen Tipp für betroffene Firmen in der Region: "Da ein harter Brexit seitens der Wirtschaft sicherlich zu Anpassungen der Logistik, das heißt der Verkehrsarten und der Verkehrswege, führen kann, bietet das Hauptzollamt Osnabrück mit der Möglichkeit der Unterwegsverzollung bei dem zentral am Autobahnkreuz A 30/A31 gelegenen Zollamt Schüttorf mit verlängerten Öffnungszeiten eine Alternative." Informationsveranstaltungen zum Brexit werden laut Möller zusammen mit der IHK zeitnah folgen.

UK-Exporte in die EU gehen seit 2002 zurück

Können sich die Briten nicht auf einen Deal einigen, könnte Großbritannien ab dem 1. April Drittland sein, mit allen dazugehörigen Kontrollen an der Grenze. Aber: So oder so werde die Zollabwicklung an den Grenzen zu UK ab April komplexer, ist Jochen Freese, COO des internationalen Logistikdienstleisters Hellmann Worldwide Logistics überzeugt. „Das heißt, wir müssen in jedem Fall mit erheblichen Verzögerungen in den Fährhäfen und auch am Eurotunnel rechnen.“

Der Status als Drittland hat für die Wirtschaft insgesamt weitreichende Konsequenzen, denn Europa ist zusammengenommen nach wie vor der wichtigste Handelspartner der Briten - auch wenn der Anteil der Waren, die Großbritannien in EU-Länder exportiert seit 2002 stetig abgenommen hat. 44,5 Prozent aller UK-Exporte geht heute in EU-Länder, anders herum kommen 55,5 Prozent der UK-Importe aus EU-Staaten. Ein Handelsdefizit besteht seit 1999.