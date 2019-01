Osnabrück. Miese Löhne, lange Arbeitszeiten, fristlose Freistellungen – Mitarbeiter von Billigfluggesellschaften sind wahrlich nicht zu beneiden. Im Preiskampf der Anbieter sind sie diejenigen, die unter den niedrigen Ticketpreisen zu leiden haben. Ein Blick hinter die Kulissen.

Flughafen Frankfurt, vergangene Woche. 1000 Mitarbeiter der Sicherheitsdienste legen ihre Arbeit nieder. Mit Trillerpfeife, Warnweste und lauter Musik demonstrieren sie für bessere Arbeitsbedingungen, fairere Löhne und tarifliche Vereinbarungen. Zehntausende Passagiere sind am größten Flughafen Deutschlands betroffen. Doch Frust und Missgunst halten sich in Grenzen. Zu groß ist das Verständnis für die Angestellten, die täglich um einen reibungslosen Ablauf bemüht sind.





Immer wieder in der Kritik

Doch nicht nur für die Sicherheitsmitarbeiter am Boden sind die Arbeitsbedingungen mitunter belastend. Lange Schichtdienste von bis zu 14 Stunden, flexible Abflug- und Ankunftszeiten und Vergütungen, die teilweise kaum über dem Mindestlohn liegen, gehören für viele Mitarbeiter der Billigairlines zum Alltag. Besonders die irische Fluglinie Ryanair, bei der Mitarbeiter regelmäßig ihre Arbeit niederlegen, steht deswegen immer wieder in der Kritik. (Lesen Sie auch: Fliegen die Airlines mit schlechtem Personal und zu wenig Kerosin?)

Ein Beispiel: Lange Zeit waren Piloten nicht direkt bei der Fluglinie angestellt. Stattdessen mussten sie Ein-Mann-Firmen in Irland gründen. Diese Pseudo-Gesellschaften haben sich vertraglich an Personaldienstleister gebunden, die wiederum Ryanair das Personal vermieteten. So wurde aus einem Piloten, der in Deutschland wohnt, ein freier irischer Unternehmer, für den weder deutsches Arbeitsrecht noch anstehende Krankenkassen- und Sozialabgaben galten. Erst seit kurzer Zeit gebe es diese Scheinselbstständigkeit in Deutschland nicht mehr, sagt Janis Schmitt von der Piloten-Vereinigung Cockpit.

Für angehende Piloten kommt es häufig noch schlimmer. Da einige Fluggesellschaften selbst keine Piloten ausbilden, müssen die Anwärter selbst für die Kosten aufkommen. 50.000 Euro oder mehr. Bei Billigfliegern wie Ryanair und Easyjet entstehen zusätzlich Kosten von 30.000 für die Flugberechtigung. Für Schmitt eine erhebliche Hürde:

„Wenn man dann seinen Job antritt, startet man mit Schulden von 70.000 bis 80.000 Euro.“

Viele angehende Piloten nehmen einen Kredit auf, um das zu finanzieren. Doch häufig reicht das Einstiegsgehalt kaum aus, um über die Runden zu kommen. „Ich habe selbst 2008 angefangen, mit einem Bruttolohn von 1800 Euro“, erinnert sich Schmitt.„Wie soll man von 1800 Euro eine Wohnung oder ein Auto finanzieren und dann noch einen Kredit bedienen?"



Lange Schichten, flexible Zeiten

Ein vergleichbares Bild zeigt sich bei den Flugbegleitern. Flache Gehaltsstrukturen und Bruttoverdienste von maximal 2300 Euro sind keine Seltenheit, wie Daniel Flohr, Leiter Tarifpolitik bei der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO), erklärt. Besonders bei Ryanair werden die Grenzen des rechtlich Möglichen immer wieder ausgetestet. Denn das Gros der Flugbegleiter besteht nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aus Leiharbeitern, die von zwei Firmen an Ryanair vermietet werden. Die Verträge sind in der Regel befristet, auf maximal zwei Jahre. Doch nicht selten kommt es zu sogenannten Kettenbefristungen von bis zu acht Jahren. Nicht unüblich in der Branche. Viele Flugbegleiter bekommen kein Grundgehalt, sondern werden nach der Anzahl der Flugstunden vergütet. Für Arbeiten außerhalb der Flugzeit, etwa für das Reinigen der Maschinen oder für Wartezeiten, erhalten sie kein Geld. Mitarbeiter kommen somit nicht selten auf maximal 1500 Euro brutto. Auch eine betriebliche Altersvorsorge ist bei den meisten Billigairlines nicht vorhanden – zum Unmut der Beschäftigten.

Permanenter Druck

Für viele Arbeitnehmer sind die finanziellen Einbußen dabei nicht mal das Schlimmste. Denn bei einigen Fluggesellschaften, insbesondere bei Ryanair, ist es durchaus üblich, dass Beschäftigte – trotz laufenden Vertrages – für mehrere Monate freigestellt werden, keine Lohnzahlungen erhalten und somit weder Sozial- noch Krankenversicherungsabgaben leisten können. Angestellte berichten sogar, dass sie Getränke an Bord selbst bezahlen oder eigens für die Anschaffung und Reinigung der Dienstkleidung aufkommen müssen. So werden Mitarbeiter im Krankheitsfall schon mal in die Zentrale nach Dublin bestellt, um ihnen klar zu machen, dass bei weiteren krankheitsbedingten Ausfällen Konsequenzen drohen, wie Daniel Flohr von der Gewerkschaft UFO erklärt. Entfristung der Verträge, Disziplinarmaßnahmen bei zu geringen Verkaufszahlen, Versetzungen in ein anderes europäisches Land wenn Standorte schließen oder Personal eingespart werden muss, Abmahnung oder die Androhung von Kündigung sind die Folge.

Auch die langen Arbeitszeiten der Flugbegleiter, die mitunter bis zu 14 Stunden am Stück arbeiten, gehen zu Lasten der Gesundheit. Vor allem die Ruhezeiten, die bei mindestens 12 Stunden liegen sollten, würden nicht immer eingehalten werden, das Personal sei dadurch übermüdet, so Flohr. Das gelte nicht nur für Ryanair, sondern auch für Billigflieger wie Wizz Air, Norwegian, Germania oder Easyjet. Außerdem müssten die Crew-Mitglieder mit kurzfristig angesetzten Einsätzen leben. Freizeitplanung sei so kaum möglich. (Lesen Sie auch: So funktioniert das Geschäftsmodell der Schnäppchen-Airlines)

Zustände wie in der Schifffahrt

Kurios: Einige der Mitarbeiter, die in Europa arbeiten, hätten nicht mal einen deutschen, irischen oder französischen Vertrag, so Flohr. Stattdessen würden sie in Drittstaaten wie Thailand angestellt, damit Airlines Sozialabgaben und rechtliche Bestimmungen umgehen könnten – vergleichbar mit der Schifffahrt, wo Angestellte regelmäßig unter ausländischer Flagge fahren. Außerdem spiele das Thema Überwachung eine wesentliche Rolle. So sei es in einigen Ländern, gerade im Nahen Osten, Usus, dass Mitarbeiter kontrolliert würden und Buch darüber geführt werde, wann und wie lange sie sich in ihrem eigenen Zuhause aufhalten würden.

Probleme gibt es auch im Umgang mit Gewerkschaften. Das Schüren von Angst gegenüber Interessenvertretern sei allgegenwärtig, erklärt etwa Daniel Flohr. So würden bei der Fluglinie Germania Filme über Gewerkschaften wie UFO oder Cockpit gezeigt, um die Kultur der Arbeitsvertretung zu untergraben.



„Das ist wie Krieg“

Mit den widrigen Arbeitsbedingungen haben dabei vor allem die Mitarbeiter der Billigairlines zu kämpfen. Niedrige Ticketpreise sorgen dafür, dass Fliegen zum Massensport wird und den Angestellten alles abverlangt wird. Umso wichtiger seien einheitliche Arbeitsstandards, wie etwa Daniel Flohr fordert. Doch ob sich so schnell etwas ändert, weiß auch der Gewerkschafts-Vertreter nicht. Daniel Flohr:

„Die Konkurrenz unter den Billigfliegern ist sehr groß, der Umgang extrem aggressiv. Das ist wie Krieg.“