Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag auf einem Treffen von Agrarministern aus 70 Ländern die Chancen der digitalisierten Landwirtschaft betont, aber auch vor den Risiken gewarnt. „Wer die Daten hat, wird die Preise bestimmen“, sagte die CDU-Politikerin und sprach sich für globale Datenschutz-Anstrengungen aus.

Dies sei wichtig, denn die Digitalisierung der Landwirtschaft werde weiter zunehmen. „Wettervorhersagen sind da noch das einfachste.“ Schon in wenigen Jahren, so Merkel, werde jede zweite Kuh in Nordeuropa von einem Roboter gemolken. Moderne Technik mache den Job des Landwirts leichter. Voraussetzung sei aber eine gute digitale Infrastruktur.

„Da haben wir noch viel zu tun“, betonte die Kanzlerin mit Blick auf die schlechten Anschlüsse gerade in ländlichen Regionen Deutschlands. Rein marktwirtschaftlich habe es nicht funktioniert, die Versorgung sicherzustellen. Daher brauche es hier auch staatliche Unterstützung. Dabei reiche es nicht aus, nur den Bauernhof ans schnelle Internet anzuschließen. Auch auf dem Acker müsste eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über mobiles Internet gegeben sein.

Laut Merkel könnte Technik dabei helfen, die Zielkonflikte der Landwirtschaft zu lösen. Zum einen gelte es, immer mehr Menschen satt zu bekommen. Die Digitalisierung werde die Produktivität steigern. Zum anderen müssten aber auch ökologische Aspekte berücksichtigt werden. „Intensive Landwirtschaft ist natürlich auch ein Problem“, sagte Merkel, prognostizierte aber: Technisch werde es künftig möglich sein, pflanzengenau zu düngen.



Die parallel zum Ministertreffen stattfindende Grüne Woche legt einen Fokus auf die Digitalisierung der Landwirtschaft. An zahlreichen Ständen werden neue technologische Möglichkeiten präsentiert. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte bei seinem Messebesuch am Freitag gemahnt, dass auch andere mögliche Lebensmittel wie Insekten stärker in den Blick genommen werden müssten. Er sagte:

„Eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren geht nicht über Fleisch, Fleisch, Fleisch.“

Kritiker der derzeitigen Landwirtschaft treffen sich am Samstag in Berlin zur Demo „Wir haben es satt“. Verschiedene Umwelt- und Tierschutzverbände haben dazu aufgerufen. Sie setzen sich für einen Wandel der Agrarbranche hin zu mehr Nachhaltigkeit ein. Es werden Tausende Teilnehmer erwartet.

Ein kleinerer Kreis von Landwirten überwiegend aus dem Landkreis Emsland rief unterdessen am Brandenburger Tor ihre Kritiker zu mehr Dialogbereitschaft auf.

Am Samstag sollen zudem dezentral in Deutschland mehrere Aktionen stattfinden. Die Grüne Woche selbst dauert noch bis zum 27. Januar.