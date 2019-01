Billigflieger: Aus der Traum?

Osnabrück. Billigflieger boomen, immer mehr steigen dort ein. Doch das schlechte Gewissen ist mit an Bord. Wird der Traum vom Fliegen ein Albtraum für die Umwelt? Ein Kommentar.

Ein Wochenende nach London, ein Kurztrip nach Barcelona, ein Partyurlaub auf Mallorca – das alles ist möglich, dank der Billiglieger. Sie zu nutzen, ist nichts Verwerfliches. Weshalb sollte es schlecht sein, die Welt zu erkunden? Nein, die vergangenen zwanzig Jahre, in denen Flüge endlich erschwinglich wurden, können wir nicht zurückdrehen. Und wir sollten es auch nicht wollen. Reisen öffnet Horizonte und verbindet Länder, Kulturen und Menschen. Das ist gut so.

Und doch, bei vielen fliegt das schlechte Gewissen mit. Nicht nur Emissionen sind ein Problem, auch Lärm oder Flächenverluste durch neue Flughäfen oder Startbahnen. Kompensationsportale, bei denen sich das Gewissen gegen eine Spende wieder grün waschen lässt, sind löblich, lösen aber das Problem nicht. Geflogen wird trotzdem. Und wie: Heute zählen wir vier Milliarden Passagiere, 2036 sollen es doppelt so viele sein. Muss einem das nicht Angst machen?

Nein. Denn es ist Bewegung in der Branche, man forscht auch hier an alternativen Treibstoffen, zugleich werden die Flugzeuge immer umweltfreundlicher. Auch in den Köpfen ändert sich etwas, ein neues Umweltbewusstsein wächst. Das erhöht den Druck auf die Verantwortlichen, Alternativen zu schaffen, zum Beispiel neue Bahn-Schnellstrecken. Wenn Industrie, Politik und Reisende ein bisschen mitdenken und Verantwortung übernehmen, wird der Traum vom Fliegen nicht zwingend ein Albtraum für die Umwelt werden.