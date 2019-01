Osnabrück. Ein Mann im Blaumann, Werkzeugkiste in der Hand und leicht ölverschmiert – ein klischeehaftes Bild des Handwerks kritisiert, Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Die Darstellung der Branche in Schulbuch und Fernsehen habe oft nur noch wenig mit der Realität zu tun.

Schon Bauernpräsident Joachim Rukwied hatte im Gespräch mit unserer Redaktion die teils veraltete oder gar falsche Darstellung seiner Branche angemahnt und die Beschreibung der Landwirtschaft in Schulbüchern kritisiert. Aber transportieren sie ebenso wie das Fernsehen nur mit Blick auf die Landwirtschaft ein verstaubtes Image? Nein, findet Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) und verweist gegenüber unserer Redaktion auf seine Branche. „Die Bilder vom Handwerk, die viele Menschen immer noch in ihren Köpfen haben oder die ihnen auch in Schulbüchern oder Fernsehreportagen und -filmen vermittelt werden, haben vielfach nur noch wenig mit dem zu tun, was Handwerk heute tatsächlich ist und ausmacht.“

Mehr als der Blaumann

Wollseifer betont Innovationskraft und die moderne Arbeitsweise im Handwerk. Für ihn hätten die vielen Betriebe deutlich mehr zu bieten als die häufig klischeehaften Blaumann-Darstellungen von Handwerkern in vermeintlich staubigen und öligen Werkstätten. „Das Handwerk ist so viel innovativer, technologischer, moderner, überraschender und vielfältiger. Da werden traditionelle Vorstellungen abgebildet, die inzwischen veraltet sind und die der ganzen Vielfalt, Entwicklungskraft und -möglichkeiten des Handwerks nicht gerecht werden.“

Denn auch in den klassischen handwerklichen Berufen haben die Möglichkeiten der Digitalisierung seit Langem Einzug gehalten, betont der Verbandspräsident und zählt auf: „Zur Alltagswelt des Handwerks gehört längst der Einsatz von Tablets, 3-D-Scannern, Drohnen, digitalen Vermessungs- oder Bearbeitungsgeräten sowie komplexen softwaregesteuerten Prozessen oder onlinebasierten Dokumentationen.“

Handwerk und Technologie gehören zusammen

Dabei verbinden sich nach Auffassung Wollseifers traditionelle handwerkliche Tätigkeiten und Technologie. Als Beispiel nennt er unter anderem den Konditor. „Er verarbeitet im 3-D-Druck feinste Schokolade. Im Steinmetzbetrieb erledigt ein Roboter die grobe Arbeit, während sich die Meister auf die handwerkliche Feinarbeit konzentrieren.“

Nicht nur die Arbeitsweise, auch die Darstellung des Mitarbeiters selbst ist für den ZDH-Präsidenten ein Bild von gestern. So restauriere auch der Azubi aus Afrika das traditionelle Reetdach. „Handwerk im Jahr 2019 sieht anders aus als das Handwerk in der Welt von gestern. Das Bild, das in der öffentlichen Darstellung vom Handwerk gegeben wird, spiegelt diese Veränderungen vielfach leider nur unzureichend wider.“ Das zu ändern sei dringend notwendig, so der ZDH-Präsident. Daran arbeite auch der Verband.



Bauernpräsident Rukwied kritisierte Darstellungen in Schulbüchern

Bauernverbands-Präsident Rukwied hatte im Gespräch mit unserer Redaktion kürzlich die Beschreibung der Landwirtschaft in Schulbüchern kritisiert. In vielen von ihnen würde die Landwirtschaft entweder romantisiert „oder nur negativ dargestellt“. Rukwied forderte, dass die Unterrichtsmaterialien aktualisiert werden und ein realistisches Bilder der Landwirtschaft zeichnen. „Eine bundesweite Überprüfung wäre sinnvoll“, so Rukwied. Er forderte die Bundesländer auf, sich ein Vorbild an Baden-Württemberg zu nehmen.

Hier hatte sich der Landfrauenverband der Landesregierung beschwert. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), teilte damals unserer Redaktion mit, sie habe Verständnis für das Anliegen „und deswegen auch eine Prüfung der Schulbücher zugesichert“. Unterrichtsmaterialien müssten Themen ausgewogen beleuchten. Eisenmann: "Wenn das bei der Darstellung der Landwirtschaft in einigen Schulbüchern nicht so sein sollte, werden wir nachjustieren.".