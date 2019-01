Frankfurt/Main. Wie gewonnen, so zerronnen: Dank der Steilvorlage der Überseebörsen ist der Dax zwar zunächst um über ein Prozent bis auf 11.311 Punkte geklettert. Bis zum Mittag schmolzen die Gewinne aber nahezu komplett zusammen.

Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit 0,02 Prozent im Minus bei 11 178,92 Punkten. Der MDax der mittelgroßer Unternehmen rutschte gar um 0,16 Prozent auf 23.804,76 Punkte ab. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab nach.

Für Mollstimmung sorgte einmal mehr die Deutsche Bank: Einen Tag vor deren Jahreszahlen berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen, dass sich das Management offenbar zur Jahresmitte auf eine Fusion mit der Commerzbank als einzige verbleibende Option einstellt, sollte bis dahin keine Trendwende gelingen.

Ein Sprecher wollte sich dazu nicht äußern. Die Anleger stellen sich Börsianern zufolge nach dem Hinweis auf diese „Notfallmaßnahme“ bereits auf erneut schwache Geschäftszahlen ein.

Positive Signale der US-Notenbank traten schnell in den Hintergrund. An der Dax-Spitze erholten sich Wirecard-Aktien um weitere 2 Prozent von ihrem Vortageseinbruch nach neuerlichen Vorwürfen gegen die Geschäftspraktiken des Zahlungsabwicklers in einem Pressebericht. Analysten blieben gelassen, vertrauen weiter auf die Dementis des Managements und sprachen von Kaufchancen.

Die Papiere der Software AG sanken um über 7 Prozent an das MDax-Ende. Im Fokus stünden die schwächeren Signale für die Profitabilität, erklärte Analyst Gautam Pillai von Goldman Sachs. Die Aktien von Siltronic fanden nach aktuellen Geschäftszahlen keinen klaren Trend und gaben zuletzt rund ein halbes Prozent nach.