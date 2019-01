Osnabrück. Wer von Osnabrück nach Bremen fährt, steht möglicherweise schon am Lotter Kreuz beim Übergang von der A30 auf die A1 das erste Mal im Stau. Vielerorts in Norddeutschland reiht sich eine Baustelle an die nächste. Sehr zum Ärger der Autofahrer und mit finanziellem Schaden für die Wirtschaft. Eine Besserung ist nicht in Sicht.

Die Analyse der ADAC Staudatenbank zeigt: Im vergangenen Jahr haben sich auf den Autobahnen im Bundesgebiet insgesamt rund 745000 Staus gebildet, die sich auf eine Länge von 1.528.000 Kilometer summierten. Jeweils ein Rekord. Das bedeutet: Pro Tag herrschte im Schnitt 2000-mal Stillstand auf den Fernstraßen. Bei einem Autobahnnetz von rund 13.000 Kilometern heißt das: alle 6,5 Kilometer ein Stau.

Für Dirk Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), ist das kein Wunder, nachdem jahrzehntelang viel zu wenig Geld investiert worden sei. „In der Vergangenheit versäumte Erhaltungsmaßnahmen müssen jetzt zusätzlich und zeitgleich zu den turnusmäßig fälligen Unterhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden. Die Folge ist ein Rekordstand bei den Baustellen — der aber nicht der jetzigen Politikergeneration anzulasten ist“, so Engelhardt gegenüber unserer Redaktion. Die zusätzlichen Mittel, die der Bund in den vergangenen Jahren schrittweise zur Verfügung gestellt hat, kommt laut Georg Dettendorfer, Spediteur und Vorsitzender des DIHK-Verkehrsausschusses, vornehmlich aus der steigenden Lkw-Maut.

A1, A2 und A7 mit den längsten Staus im Norden

Mit Blick auf die Staugefahr mussten 2018 Autofahrer in Nordwestdeutschland insbesondere auf der A1, der A2 und der A7 Geduld beweisen. Allein auf der A1 staute sich der Verkehr im vergangenen Jahr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein auf 65.629 Kilometer. Das konnte die A7 in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen noch toppen. Hier standen Autofahrer auf insgesamt 75.700 Kilometern still. Aktuell können sie jedoch aufatmen: Laut ADAC-Analyse gehören die Monate Januar und Februar neben dem Dezember zu den stauärmsten des Jahres. Den Grund liefert der Automobilclub gleich mit, und er ist wenig verwunderlich: Viele Bauarbeiten sind unterbrochen oder beendet.

Denn Baustellen sind, darin bestätigt die Analyse BGL-Hauptgeschäftsführer Engelhardt, neben der leicht gestiegenen Fahrleistung einer der Hauptgründe dafür, dass es auf der Autobahn nicht weitergeht. Immerhin waren im Jahresmittel mehr als zehn Prozent des Autobahnnetzes von länger andauernden Baustellen betroffen. Davon können die Nordländer ein Lied singen. Aktuell muss sich der Autofahrer allein im 1444 Kilometer langen Autobahnnetz in Niedersachsen auf 67 Kilometern und damit knapp fünf Prozent der Strecken an den Anblick der weiß-roten Absperrpylonen gewöhnen. In Schleswig-Holstein wird auf rund 31 des 545 Kilometer langen Streckennetzes gebaut.





Während im Ländervergleich insgesamt Nordrhein-Westfalen mit Abstand den meisten Staukilometer verzeichnet, ist im Norden vor allem Niedersachsen betroffen. Hier mussten Autofahrer im vergangenen Jahr auf insgesamt 155.250 Kilometern Geduld beweisen, so das Ergebnis der ADAC-Analyse. Damit sind die Staukilometer um 33.790 im Jahresvergleich gestiegen. Noch deutlicher ist die Entwicklung in Bremen. Hier hat sich die Zahl der Staukilometer im vergangenen Jahr laut Automobilclub auf 12.668 Kilometer verdoppelt. Aufatmen können Autofahrer hingegen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, denn in beiden Bundesländern ist die Staulänge rückläufig: In Mecklenburg-Vorpommern von 4801 auf 3349 Kilometer, in Schleswig-Holstein um 6192 auf 28.502.

Staus verschärfen Fahrermangel der Speditionen

Unter dem Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Straßen leiden nicht nur die Berufspendler jeden Tag, sondern auch die Wirtschaft. „Straßen sind für Deutschland und die Wirtschaft in diesem Land das, was Arterien in unserem Körper sind. Verstopfen diese Arterien, droht ein Infarkt – und diesen Verkehrsinfarkt sehen wir allerorts“, so Matthias Magnor, in der Geschäftsleitung des internationalen Logistikdienstleisters Hellmann Wordwide Logistics zuständig für den Bereich Straße und Bahn, gegenüber unserer Redaktion. Laut BGL-Hauptgeschäftsführer Engelhardt leidet insbesondere der Straßengüterverkehr. „Lkw-Fahrer haben nur begrenzte Lenkzeiten zur Verfügung. Durch die zahlreichen Staus wird die Tourenplanung auf vielen Strecken unkalkulierbar“, so Engelhardt auf Anfrage unserer Redaktion. Das verschärft auch den Fahrermangel in der Branche, ergänzte Georg Dettendorfer.

Jede Stunde Stillstand im Stau kostet die Branche 40 bis 60 Euro pro Fahrzeug

Aber auch einen finanziellen Schaden sieht Dettendorfer. „Staus sind Kostentreiber für die Logistikbranche. Die Belastungen hängen davon ab, wo gefahren wird, zu welchen Zeiten und ob im Nah- oder Fernverkehr", differenziert der Spediteur.

BGL-Hauptgeschäftsführer Engelhardt geht davon aus, dass Staus für zusätzliche Personal- und Fahrzeugkosten in Höhe von mindestens 40 bis 60 Euro pro Stunde sorgen. „Hinzu kommen gegebenenfalls Personal-, Fahrzeug-, Treibstoff- und Mautkosten für Umwegkilometer.“ Eine Verlagerung auf die Eisenbahn im größeren Stil komme aufgrund des Verbraucherverhaltens in der Regel nicht in Betracht. „Die Kunden tolerieren kein Abrücken von der durch den Lkw gewohnten hohen Lieferzuverlässigkeit“, so Engelhardt.

Branche: Baumaßnahmen müssen schneller gehen

Den Faktor Zeit spricht auch Hellmann-Manager Magnor mit Blick auf die Umsetzung von Bauprojekten an. Er betont, dass stauträchtige Baumaßnahmen und Maßnahmen, die zur Entlastung beitragen, noch schneller umgesetzt werden müssten – in der Administration wie in der baulichen Realisierung. „Der volkswirtschaftliche Schaden bleibt ansonsten immens“, so Magnor. Unternehmer Dettendorfer fordert ebenfalls diese Beschleunigung und fügt hinzu: „Außerdem sollten die personellen Ressourcen in den Verwaltungen den jeweiligen Anforderungen gerecht werden."