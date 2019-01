Osnabrück. Bei der Bahn hakt es, Service, Infrastruktur und Pünktlichkeit lassen zu wünschen übrig. Um die Krise zu beenden, will Bahnchef Richard Lutz 22.000 neue Mitarbeiter einstellen. Das klingt gut, kann aber nicht alles sein. Eine gute Portion Motivation, um richtig loszulegen, könnte jemand beisteuern, der mit Bahnkrisen nie zu tun hatte: Elvis Presley. Ein Kommentar.

Bahnchef Richard Lutz sollte mehr Musik von Elvis Presley hören. Die gibt Schwung in schwierigen Zeiten. Und Erkenntnisse. So sang der „King of Rock ’n’ Roll“ 1968: „A little less conversation, a little more action, please“, frei übersetzt: Weniger reden, mehr machen. Guter Rat, denn Lutz muss eine Bahnkrise lösen. Und was für eine: kaputte Züge und Schienen, Personalmangel, Verspätungen und eine Informationspolitik, die Reisende auf die Palme bringt. Aber was macht Lutz? Er trifft sich mit Verkehrsminister Andreas Scheuer, am Dienstag, am Donnerstag erneut, am 30. Januar wieder. Dass der Fahrgastverband davor warnt, von diesen Gesprächen zu viel zu erwarten, spricht Bände. Im Anschluss gelobt Lutz stets Besserung, und Scheuer nickt dazu. Wird denn alles gut? Eher nicht.

Nehmen wir den Aufreger Fahrgastinformation. „Die Verbesserung der Fahrgastinformation steht im Mittelpunkt des [...] Projektes Reisendeninformationssystem (RIS).“ Dieser Satz steht im Geschäftsbericht 1998. Das zeigt: Das Problem ist seit 20 Jahren bekannt, aber nicht gelöst. Gleiches gilt für Verspätungen oder fehlende Investitionen. Es ist frustrierend, wie lange dies alles schon vor sich hin schwelt.

Immerhin, Lutz plant 22000 Neueinstellungen, das ist ein Anfang. Sollte er aber nicht bald weitere Verbesserungen liefern, empfiehlt sich ein anderes Elvis-Lied: „I’m leavin'“ – ich gehe.