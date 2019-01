Berlin. Bio ist für Käufer wie Produzenten auch immer ein bisschen Glaubenssache. Umso mehr schlug die Nachricht ein, dass der Discounter Lidl künftig Produkte von Bioland verkaufen will. Verrat an der Bio-Idee oder ihr finaler Durchbruch?

Vom Meilenstein sprach Lidl in seiner Mitteilung, als das Unternehmen vor einigen Wochen die Zusammenarbeit mit dem ökologischen Anbauverband Bioland bekannt machte. Und die Begeisterung scheint nach wie vor groß.

Lidl-Einkaufschef Jan Bock jedenfalls schwärmte am Donnerstag, man bringe hochwertige, heimische Bio-Ware in die Mitte der Gesellschaft. Seit Anfang Januar stehen in den 3200 Filialen 50 Bioland-Produkte. Zunächst vorrangig Milchprodukte, aber die Angebotspalette soll erweitert werden.

Bio ist nicht gleich bio. Es gibt den EU-weit einheitlichen Mindeststandard mit einem entsprechenden Siegel:

Und es gibt ungezählte Label und Siegel, die noch einmal oben drauf satteln bei den Anforderungen. Gemein ist allen: Sie versprechen eine Produktion im weitgehenden Einklang mit der Natur.



Die Kunden soll guten Gewissens kaufen können. Dieses gute Gewissen bezahlen sie mit teils deftigen Aufpreisen im Vergleich zur konventionellen Ware. Manager Bock formulierte das so: Sein Unternehmen werde die Bioland-Produkte nicht über den Preis vermarkten, sondern über den Mehrwert, der hinter den Produkten steckt. Eine umfassende Werbekampagne soll das den Verbrauchern näher bringen.



Kritik in den eigenen Reihen

Bei Bioland ahnte man indes wohl, dass die Zusammenarbeit mit einem Discounter Irritation bis Unmut bei den Mitgliedern auslösen könnte. Dementsprechend umfangreich ist auch das Vertragswerk, das der Verband mit Lidl ausgehandelt hat. Unter anderem wurde festgehalten, dass Lidl keine aggressive Preis-Werbung mit den Bioland-Produkten machen darf. Hält sich Lidl dran?

„Gut, besser, Bioland“ sind die Anzeigen in Zeitungen und auf Plakatwänden überschrieben. Darauf wirbt Lidl für Bio-Milch mit dem entsprechenden Verbands-Siegel. Der Liter fettarme Milch für 0,95 Cent.

Zumindest für die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) – ein Zusammenschluss überwiegend kleinerer Betriebe - ist das ein Kampfpreis. Nordrhein-Westfalens AbL-Vorsitzender Bernd Schmitz, selbst Bio-Bauer, sagte laut Verbandsmitteilung: „Tierwohl, höchste Futterqualitäten und der Schutz der Umwelt bei der Biomilcherzeugung erfahren hier nur Missachtung.“



Die AbL ist einer der Trägerverbände von „Neuland“, einem Siegel für artgerechte Tierhaltung. Vergangenes Jahr verkaufte Discounter Aldi erstmals Neuland-Fleisch, verarbeitet von Tönnies. Innerhalb der AbL sorgte das für Ärger. Vom „Pakt mit dem Teufel“ war die Rede. Die Glaubwürdigkeit stünde auf dem Spiel. Ähnlich äußern sich auch Bioland-Bauern. Aber nur hinter vorgehaltener Hand. Offene Kritik am Discounter-Deal mit Lidl gab es bislang nicht.

Ombudsstelle soll es richten

„Wir sind nicht so schlimm, wie man denkt“, kokettierte Einkaufschef Bock mit dem Image. Preisdrückerei zu Lasten der Bauern lautet ein immer wiederkehrender Vorwurf gegen den Discounter. Im Vertragswerk mit Bioland sollen auskömmliche Erzeugerpreise für die Bauern allerdings festgelegt sein. Und gibt es dennoch Ärger, soll eine Ombudsstelle schlichten.

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die Lidl-Konkurrenten vergleichbare Schritte unternehmen werden. Beim Bio-Verband Demeter heißt es, es hätten mehrere Unternehmen Interesse an einer Zusammenarbeit angemeldet.

„Hier führt der Verband nach und nach Erstgespräche und beurteilt, ob eine Kooperation in Frage kommt. Kooperation mit dem Discounthandel lehnen wir jedoch kategorisch ab“, teilt Demter-Sprecherin Susanne Kiebler auf Anfrage mit.



Ein Verlierer scheint aber bereits ausgemacht. Experten warnen vor einem Sterben der kleinen Bioläden. Diese haben schlicht nicht die Einkaufsmacht wie die Discounter, können folglich bei den Preisen nicht mithalten. Das gilt selbst für größere Bio-Ketten. Es sei nicht das Ziel, den Pionieren der Öko-Bewegung die Kunden wegzuschnappen, versicherte Lidl-Manager Bock. Zielpublikum seien vielmehr die rund 20 Millionen Kunden, die mindestens einmal in der Woche eine Filiale des Discounters betreten. (Weiterlesen: Interview mit Öko-Manager: Ist es besser, bio zu kaufen?)