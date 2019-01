Hamburg/Dublin. Der "Big Mac" ist das Aushängeschild von McDonald's. Doch nun droht dem amerikanischen Fast-Food-Konzern der Verlust dieses Markenrechts in Europa.

Die irische Fast-Food-Kette Supermac's ist erfolgreich gegen das exklusive Markenrecht für den Begriff "Big Mac" vorgegangen, wie aus einem Löschungsbeschluss des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz im spanischen Alicante hervorgeht. Sobald der Beschluss rechtskräftig wird, könnten auch andere Restaurants den Namen "Big Mac" verwenden. McDonald's will jedoch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. In diesem Fall würde die nächsthöhere Instanz eingeschaltet und die US-Kette könnte die Markenrechte mindestens für den Zeitraum der Entscheidungsfindung behalten.

Supermac's versus McDonald's: Ein Streit mit Vergangenheit

Der Auslöser des Streits zwischen McDonald's und Supermac's liegt bereits in den 90er-Jahren. Damals hatte sich McDonald's "Big Mac" für den Burger und als Namen für Restaurants gesichert. Das verhinderte, dass Supermac's über Irlands Grenzen hinaus expandieren konnte – die Namen der Geschäfte seien zu ähnlich und könnten zu Verwechslungen führen, argumentierte der US-Burger-Riese. Dagegen ging die irische Kette 2017 vor, und bekam Recht. Den Richtern des EUIPO fehlten Beweise dafür, dass McDonald's den Begriff "Big Mac" nach der Registrierung dauerhaft und prominent verwendet habe. Ein Restaurant mit diesem Namen haben die Amerikaner nie eröffnet.

Supermac's-Chef Pat McDonagh sprach gegenüber der britischen Zeitung "The Guardian" von einem einzigartigen Sieg und einem Erfolg für kleine Unternehmer. Supermac's erste Filiale entstand 1987 im irischen Ballinasloe, aktuell hat die Kette 106 Filialen in Irland und Nordirland. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist die Expansion in andere britische und EU-Länder.

McDonald's hat auf eine Anfrage unserer Redaktion bislang nicht geantwortet.

Weiterlesen: McDonald’s-Mitarbeiter über Burger, blöde Witze und böse Vorurteile