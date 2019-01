Brexit: Für Unternehmen ist es Zeit für Plan B

Osnabrück. Niedersachsens Landesregierung hat enttäuscht auf das Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus reagiert. Regionale Unternehmer weisen auf die weiterhin bestehenden Unsicherheiten hin - sind jedoch optimistisch, dass es noch eine Einigung geben wird. Ein Kommentar.

Nicht überraschend, aber überraschend deutlich hat das britische Unterhaus den Brexit-Deal abgelehnt. Damit geht die politische Hängepartie weiter, und alles scheint auf einen ungeordneten Brexit hinauszulaufen. Dass regionale Unternehmer dennoch optimistisch bleiben und auf eine Einigung in letzter Minute hoffen, zeigt die Bedeutung des britischen Marktes für sie. Dennoch sollte spätestens jetzt der Plan B aus der Schublade geholt werden.

Denn für die Konsequenzen eines ungeordneten Brexits sollten sie sich wappnen. Zusätzliche Zollabwicklungen, neue Zertifizierungen, ein weiterhin unberechenbarer Wechselkurs, das alles wird das Geschäft von Firmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals treffen. Für Unternehmer ist es an der Zeit, das zu tun, was sie am besten können: anpacken. Derweil verstrickt sich die Politik auf der Insel und in Brüssel weiter in Endlosdiskussionen, die die Situation verschlimmern, statt für Klarheit zu sorgen. Zumal die wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit-Referendums – anders als die politischen – bereits in Form von rückläufigen Import- und Exportzahlen sichtbar werden.

Unternehmer brauchen politische Rahmenbedingungen, um zu wissen, an welchen Stellschrauben konkret gedreht werden muss. Hier gilt es nun, in London endlich konkret zu werden.