Konjunktur kühlt ab: Gestalten statt verwalten

Osnabrück. Die Konjunktur in Deutschland hat sich abgekühlt. Doch noch sind die Umstände relativ günstig und die Bundesregierung müsste die Voraussetzungen für künftiges Wachstum schaffen. In Berlin herrscht allerdings die Devise "verwalten statt gestalten". Das ist fatal.

Was die Ökonomenzunft seit Monaten vorhergesagt hat, bestätigt sich jetzt: Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr deutlich an Schwung verloren und ist nur noch um 1,5 Prozent gewachsen. Das ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Dennoch sollte die deutsche Politik nicht länger wertvolle Zeit verstreichen lassen, sondern endlich beherzt Reformen angehen. Das Erwirtschaften des Wohlstands muss endlich wieder Vorrang vor dem Verteilen haben.

Zwar geistert das böse Wort von der Rezession schon durch die Debatte, doch von einer tiefen Wirtschaftskrise mit steigenden Arbeitslosenzahlen ist Deutschland derzeit noch weit entfernt. Ein harter Brexit oder ein eskalierender Handelsstreit könnte das aber ändern. Und auf längere Sicht wird ohnehin die demografische Entwicklung die Wirtschaft belasten.

Die Bundesregierung wirkt vor diesem Hintergrund mut- und kraftlos. Wo lässt sich unnötige Bürokratie für Unternehmen abbauen? Ist das Steuersystem für Firmen und Privatleute nicht dringend reformbedürftig? Wird die digitale und die Verkehrsinfrastruktur dem Bedarf gerecht? Fragen dieser Art sollten Berlin viel stärker umtreiben.

„Auf Sicht fahren“, so beschrieb Kanzlerin Merkel während der Griechenlandkrise einmal ihre Politik. Man könnte es auch einen Mangel an Weitblick nennen.