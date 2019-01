Frankfurt. Im Tarifstreit zwischen dem Sicherheitspersonal an Flughäfen und den Arbeitgebern ist es erneut zu bundesweiten Streiks gekommen. Am größten Flughafen in Frankfurt legten rund 1000 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Arbeitgeberverbände kritisierten den Ausstand heftig.

Flughafen Frankfurt am Dienstagmorgen. Dort, wo sonst reger Betrieb herrscht, steht in diesen Stunden alles still. Rund 1000 Beschäftige des Sicherheitspersonals haben ihre Arbeit niedergelegt, um im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Entlohnung zu demonstrieren. Während der Flughafenbetrieb lahmgelegt wird, müssen Tausende Passagiere vor Ort ausharren, in der Hoffnung, doch noch das gewünschte Reiseziel zu erreichen.



Doch von Panik und Unmut ist in den Terminals des größten deutschen Flughafens nur wenig zu spüren. "Natürlich ist es legitim, dass gestreikt wird und es ist auch das gute Recht der Beschäftigten", sagt eine Reisende, die sich auf ihrem Rückweg von Houston in den USA nach Hamburg befindet. "Verärgert bin nicht nicht, aber nervig ist es natürlich schon", sagt sie, ehe sie sich auf den Weg zum Bahnsteig macht, um mit dem Fernzug die Hansestadt zu erreichen.

Doch nicht alle Passagiere nehmen die lange Wartezeiten und die ungewisse Abreise so gelassen. Während einige entspannt ein Nickerchen halten, ihre Füße auf den Koffern ablegen oder einfach in Ruhe einen Kaffee trinken, lassen andere ihren Frust bei den Service-Mitarbeitern aus, die von einigen Airlines eingesetzt werden, um die Kunden bei Laune zu halten. "Einige Gäste sind angespannt und genervt. Zwei Gäste haben hier sogar schon geweint", berichtet eine Mitarbeiterin, die mit anderen Kollegen kostenlos Getränke und Süßigkeiten an betroffene Fluggäste verteilt.



Bundesweite Streiks



Neben dem Flughafen in Frankfurt, wird derzeit auch an den Airports in Hamburg, Hannover, Bremen, München, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt gestreikt. Nach Angaben des Verbands Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) sind bundesweit mehr als 220.000 Passagiere von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Es ist bereits der dritte "Warnstreik" innerhalb weniger Tage.

Ein Sprecher des Frankfurter Flughafens erklärte unserer Redaktion, dass von geplanten 1200 Flügen rund 570 Verbindungen ausgefallen seien. An regulären Flugtagen steigen in der hessischen Metropole um die 135.000 Passagiere in ihre Flieger.

Forderung nach einheitlichen Verträgen

Anlass des Ausstands ist der laufende Tarifkonflikt zwischen den Gewerkschaften Verdi und dem DBB Beamtenbund und Tarifunion mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit 23.000 Beschäftigten der Passagier-, Fracht-, Personal und Warenkontrolle einheitliche Tarifverträge. Verdi verlangt brutto 20 Euro pro Stunde, der DBB 19,50 Euro.

Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher kritisierte, die fehlende Bereitschaft des BDLS auf die Angebote der Gewerkschaften einzugehen. "Die Warnstreiks sind die Antwort auf das bisher unzureichende Angebot der Arbeitgeber. Sie machen sehr deutlich, dass die Beschäftigten hinter ihren Forderungen stehen und massiv dafür eintreten." In einer Stellungnahme der Gewerkschaft hieß es zudem, dass die Arbeitgeber in der letzten Verhandlungsrunde am 20. und 21. Dezember 2018 ihr Angebot für eine Entgelterhöhung lediglich von 1,8 auf 2,0 Prozent pro Jahr bei einer zweijährigen Vertragslaufzeit erhöht hätten.

Kritik von Arbeitgebern

Heftige Kritik kam von Seiten der Arbeitgeber: „Die Gewerkschaft scheint jedes Maß für den Arbeitskampf verloren zu haben“, erklärte BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser. Den Gewerkschaften fehle es an "Argumenten für ihre utopische Forderung". „Es wird nicht verhandelt, sondern versucht, uns durch massive Streikaktionen zu Erhöhungen zu zwingen“, so Friebertshäuser.

Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, zeigte sich ebenfalls verständnislos und kritisierte die Warnstreiks als "unverhältnismäßig". „Tarifpartner gehören an den Verhandlungstisch, und zwar sofort. Jedes weitere Streikausmaß bedeutet nicht nur ein Horrorszenario für die Fluggäste, sondern verleiht dem deutschen Reiseland ein negatives Image“, so Beisel.

Auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) äußerte sich kritisch über das Vorgehen der Arbeitnehmerverbände. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer, sagte: „Das ist kein Warnstreik mehr, das ist völlig unverhältnismäßig. Darüber hinaus konterkariert das die Anstrengungen von Bund und Ländern, die mangelnde Effizienz der Luftsicherheitskontrollen in Deutschland deutlich zu verbessern.“

Verhandlungen werden fortgeführt

Wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte, sollen die Verhandlungen mit den Arbeitgebern am 23. Januar in Berlin fortgeführt werden. Es wäre bereits die fünfte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Einen Tag später treffen der DBB und die BDLS ebenfalls in Berlin zusammen.