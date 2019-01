Mobelindustrie: Potenzial nutzen

Osnabrück. Die Möbelindustrie zeigt auf der Leitmesse imm cologne die aktuellen Trends der Branche. Nach leichten Zuwächsen 2018 gehen die Branchenverbände auch für 2019 von einem leichten Umsatzplus aus. Ein Kommentar.

Es sind eigentlich gute Voraussetzungen für die deutsche Möbelindustrie: Der Bedarf im Wohnungsbau steigt weiter, und jedes fertige Haus muss mit Mobiliar ausgestattet werden. Auch die Kauflaune der Deutschen hält in diesem Segment an. Dennoch profitiert die Branche insgesamt nicht in dem Maße, wie man es erwarten könnte.

Ein Grund ist die Preisstruktur: Billigangebote dominieren die Prospekte in den Briefkästen der Haushalte. Da greift der Kunde, der gerne öfter mal Sofa oder Wohnzimmerschrank erneuert, natürlich lieber zu als bei teureren Modellen. Dass bei der Qualität entsprechend Abstriche gemacht werden müssen, nimmt diese Klientel in Kauf. Das drückt im Inland Umsatz und Ertrag. Anders als im Ausland: Nie lag die Exportquote höher.

Dass der Wandschrank Eiche rustikal nicht mehr ein Leben lang im Wohnzimmer steht, hat die Industrie erkannt. Ihr fehlt allerdings weiterhin ein Rezept, um im Inland erfolgreicher zu sein. Dabei ist das Potenzial für deutsche Hersteller da, wie in anderen Bereichen auch haben Regionalität und „made in Germany“ zunehmenden Wert.

Dieses Momentum muss die Industrie in Zusammenarbeit mit dem Handel jedoch auch nutzen. Vor allem, wenn zugleich zum ersten Mal seit Jahren die Importquote für Möbel zurückgeht. Noch bessere Voraussetzungen wird die Branche in nächster Zeit nicht bekommen.