Osnabrück. Die Möbelindustrie zeigt auf der Leitmesse imm cologne die aktuellen Trends der Branche. Niedersachsen und das angrenzende Ostwestfalen sind ein Hotspot für Herstellungsbetriebe. Rund 40 Prozent der Mitarbeiter arbeiten dort.

Mehr als 43 Milliarden Euro haben Privathaushalte laut jüngsten Zahlen im Jahr 2017 für Möbel ausgegeben. Und auch in diesem Jahr wollen 19 Millionen Deutsche Möbel kaufen, so Ursula Geismann, Trendanalystin des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM). „Das sind überdurchschnittlich Frauen und unter 30-Jährige. Jeder Vierte verändert generell gern öfter die eigene Einrichtung; das gilt für Frauen weitaus mehr als für Männer“, so Geismann weiter. Im Vorfeld der Leitmesse imm cologne, die am gestrigen Montag gestartet ist, hatte der Verband eine Wohnstudie erstellt.

40 Prozent der Mitarbeiter in OWL und Niedersachsen beschäftigt

Von den Kaufplänen profitieren auch die Hersteller in der Region. Niedersachsen und das angrenzende Ostwestfalen sind das Herzstück der deutschen Möbelindustrie, die sich aktuell auf der Leitmesse imm cologne trifft. Allein in Niedersachsen gab es 2017 78 Betriebe, die Möbel herstellen, knapp ein Drittel von ihnen sind im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim ansässig. Beschäftigt werden niedersachsenweit rund 7800 Mitarbeiter, in Ostwestfalen kommen noch einmal rund 20.300 Beschäftigte in knapp 160 Betrieben hinzu. Bundesweit hat die Branche mehr als 84.000 Mitarbeiter. Damit sind rund 40 Prozent von ihnen in der Region Ostwestfalen und Niedersachsen beschäftigt – Zulieferer und Händler noch nicht mit eingerechnet.

VDM: Brexit wird Export treffen

Mit einem Umsatz von knapp 18 Milliarden Euro rechnet der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) für das gerade abgelaufene Geschäftsjahr 2018. Knapp ein Drittel davon entfällt auf Ostwestfalen. Für 2019 geht VDM-Geschäftsführer Jan Kurth von einem leichten Umsatzplus aus. Die heutige Abstimmung im britischen Parlament zum Brexit sieht er mit Sorge: „Noch belegt dieser mit einem Volumen von rund 700 Millionen Euro Platz fünf im Ranking der wichtigsten Exportmärkte der deutschen Möbelindustrie.“ Ein ungeregelter Brexit könne jedoch Exportrückgänge nach Großbritannien von 25 Prozent bedeuten. „Das würde dazu führen, dass alle übrigen Exportzuwächse egalisiert werden.“

Für Lucas Heumann, Hauptgeschäftsführer der Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen, ist der Brexit zwar „schmerzhaft, aber verkraftbar". Wie stark er Unternehmen in der Region treffe, sei von Firma zu Firma unterschiedlich. „Einige sind stark in Großbritannien tätig, für andere ist es kein Markt."

Heumann: Hersteller zeigen wieder Innovationen

Was Heumann mit Blick auf die imm cologne besonders freut: „Hersteller setzen in diesem Jahr Impulse. An nahezu allen Ständen werden Innovationen und neue Modelle gezeigt. Das war in anderen Jahren schon anders“, sagte der Verbandschef gegenüber unserer Redaktion. Und die gehen laut VDM-Trendanalystin Geismann vor allem in Richtung: Gemütlichkeit. Auch der Retro-Trend gehe weiter, so Geismann. „Über allem schwebt eine Art digitaler Neandertaler mit natürlichen Materialien, Gemütlichkeit, Abschalten und Entspannung.“

Als erste Messe im Jahr hat die imm cologne für Verbandschef Heumann eine besondere Bedeutung, insbesondere mit Blick auf das Auslandsgeschäft, von dem er sich auch in diesem Jahr viel verspricht. „Ich gehe für 2019 insgesamt von leichten Umsatzzuwächsen aus. Sie kommen eher im zweiten als im ersten Halbjahr, mehr im Ausland als im Inland und im Fachhandel, weniger auf der Großfläche“, prognostiziert Heumann.

Fachhandel entwickelt sich positiver als Großfläche



Nach wie vor ist der stationäre Handel laut Trendanalystin Geismann mit die wichtigste Quelle von Information und Inspiration der Kunden – auch wenn bereits 14 Prozent aller Möbel in Deutschland online gekauft werden. „Derzeit sind es eher Einzelmöbel und Kleinmöbel“, so Geismann. Laut Heumann entwickelt sich der Fachhandel dabei positiver als die Großfläche. „Was der Verbraucher fordert, sind nicht die nächsten Rabatte, sondern Beratung.“ Entsprechend sein Appell: weniger auf eine Preisschlacht als auf Beratung setzen.