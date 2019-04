Redmond . Microsoft ist an der Börse erstmals mehr als eine Billion Dollar wert, als drittes Unternehmen nach Apple und Amazon. Der Erfolg der früheren Software-Schmiede kommt nicht von ungefähr. Dem Dauerrivalen Apple erteilt Microsoft derzeit eine schmerzhafte Lektion.

Einen Monat lang hatte es Microsoft zum Jahresausklang 2018 geschafft, sich an die Spitze der wertvollsten Unternehmen der Welt zu setzen und den ewigen Rivalen Apple vom Thron zu stoßen. Am Donnerstag schaffte Microsoft es dann sogar zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Billion US-Dollar wert zu sein, als drittes Unternehmen nach Amazon und Apple. Damit überholte Microsoft den iPhone-Riesen Apple "knapp" – der es aktuell auf einen Börsenwert von etwa 980 Milliarden Dollar bringt.

Ein Duell auf Augenhöhe?

Auch im Jahr 2010 befanden sich Apple und Microsoft auf Augenhöhe. Damals hatten Microsofts Windows und die dazugehörigen Office-Anwendungen einen hohen Marktanteil. Apple wiederum fichte mit Hilfe des iPhone 4 die Spitzenposition des Konkurrenten an – mit großem Erfolg, wie man heute weiß. Nun aber, neun Jahre später, hat Microsoft ein derart imposantes Comeback hingelegt, dass ein genauerer Blick auf den Soft- und Hardwarehersteller aus Redmond lohnt. Wie hat Microsoft das geschafft? Die erstaunlich simple Formel: mehr Bill Gates, weniger Steve Jobs.

Techniker gegen Künstler

Die Rivalität der beiden Tech-Titanen aus Redmond und Cupertino geht lange zurück und hängt eng mit deren berühmten Charakterköpfen Bill Gates und Steve Jobs zusammen, zwei Männern, die verschiedener nicht sein könnten: auf der einen Seite der pragmatische, biedere Techniker und auf der anderen der Perfektionist, der Kontrollfreak mit künstlerischer Ader. Und trotzdem einte sie ein gemeinsames Ziel: die Revolution der Technik. In der autorisierten Biografie des Apple Gründers (erschienen im Bertelsmann-Verlag) wird die Fehde deutlich: "Jeder von ihnen hielt sich für den Klügeren. Aber Steve behandelte Bill im Allgemeinen, als wäre er nicht ganz ernst zu nehmen, besonders was Geschmacks- und Stilfragen angeht", erinnert sich Jobs-Gefährte Andy Hertzfeld in einem Gespräch mit Biograf Walter Isaacson. "Bill wiederum schaute auf Steve herab, weil er nicht richtig programmieren konnte."

Gates hilft mit Geld aus

Dabei haben die beiden in ihrem Berufsleben mehrfach zusammengearbeitet. In den 70er Jahren entwickelte Microsoft Software (etwa die Programmiersprache Applesoft Basic) für den berühmten Apple-II-Computer. Selbst Programme für den Macintosh-Computer (Mac) wurden von Microsoft entwickelt. 1997, als Steve Jobs nach seinem Rauswurf zurück zu Apple kam, um das Unternehmen vor dem Kollaps zu bewahren, half Gates mit einer Investition von 150 Millionen Dollar aus. Außerdem ließ Gates den Internet-Explorer und Office-Programme für den Mac anpassen und verhalf dem Konkurrenten so wieder in die Erfolgsspur. Apple-Fans befürchteten währenddessen, dass Microsoft-Entwickler ihre Einblicke in Apple-Systeme ausnutzten, um grafische Elemente abzukupfern. Es folgte Patentstreit auf Patentstreit und eine Fehde, die jahrelang andauerte.

Gates und Jobs: "Two of us"

Jobs und Gates machten nie einen Hehl aus ihrer Hassliebe. In einem berühmten Interview aus dem Jahr 2007 äußern sich die beiden erstmals versöhnlicher. Die Tech-Titanen wussten, dass ihre Unternehmen ohne den Rivalen wohl nicht so erfolgreich gewesen wären. In Cupertino als auch in Redmond sah man sich gleichsam durch die Konkurrenz angespornt. In einem berühmten Video von einem gemeinsamen Auftritt beschreibt Jobs die Beziehung zu Gates mit einem Zitat aus dem Beatles-Song "Two of us": "You and I have memories longer than the road that stretches out ahead" ("Du und ich teilen Erinnerungen, die länger sind, als die Straße die noch vor uns liegt").

Der 2011 verstorbene Jobs würdigte sein mitunter biederes Pendant außerdem für seinen Beitrag zur Entwicklung der Technologie-Branche. "Bill hat sich als erster voll auf Software fokussiert." Und genau darin liegt auch der neuerliche Erfolg von Microsoft.

Microsoft verpasst Smartphone-Ära komplett

Zu lange hatten die Entwickler aus Redmond in den 2000er Jahren versucht, Apple zu kopieren und nachzueifern, um den aufstrebenden Konkurrenten aus Cupertino in Schach zu halten. Wegen des erfolgreichen Medienabspielgeräts iPod (ab 2002) ließ Microsoft Mitte der 2000er den Zune entwickeln, eine wenn überhaupt zweitklassige Antwort auf das Apple-Produkt. Microsoft scheiterte damit am Markt und Apple legte 2007 mit dem ersten iPhone, damals nicht mehr als ein iPod, mit dem man auch telefonieren konnte, nach. Wie man heute weiß, liegt hier der Grundstein für Apples jahrelangen, schier unaufhaltsamen Aufstieg. Dem früheren Microsoft-Chef Steve Ballmer jedoch entlockte die Veröffentlichung des iPhones damals nur ein lautes Lachen. Eine krasse Fehleinschätzung.

Apples Vorsprung auf dem Smartphone-Markt war für Microsoft nicht mehr einzuholen, auch nicht mit dem hauseigenen Handy-Betriebssystem "Windows Phone". Trotz aller Bemühungen, etwa mit milliardenschweren Zukäufen wie dem finnischen Handyhersteller Nokia, etablierte man das System nie am Markt. "Windows Phone" wurde 2017 eingestampft.



Überlegt zurück an die Spitze dank Satya Nadella

Nach all den Misserfolgen fand in der Microsoft-Zentrale ein Umdenken statt. Nicht das Nacheifern, sondern das Besinnen auf die eigenen Stärken sollte den Erfolg zurückbringen: Microsoft wurde Ende der 70er Jahre als Software-Unternehmen gegründet – darauf basiert auch der Firmenname "Microsoft", einem Kofferwort aus dem englischen "microcomputer" und "software". "Zurück zu den Wurzeln" wurde der neue Schlachtruf.

Als Satya Nadella 2014 die Nachfolge von Steve Ballmer antrat und zum Vorstandschef Microsofts wurde, machte er schnell klar, dass man ab sofort kein Geld mehr "für schlechte Ideen" rauswerfen wird. Nadella rief das Konzept "cloud first" aus: Er beendete das Nacheifern der coolen, hippen Produkte von Apple und konzentrierte sich voll auf die Weiterentwicklung vermeintlich langweiliger Wirtschaftssoftware. Die richtige Entscheidung: Die Cloud-Anwendungen von Microsoft treiben heute die Digitalisierung der Weltwirtschaft voran. Die Azure-Plattform, mit der Unternehmen ihre Websites, Apps und Daten verwalten, legte Jahr um Jahr an Gewinn zu. Mittlerweile hat Microsoft seine Konkurrenten in diesem Segment, IBM und Oracle, abgehängt.

Nadella stellte außerdem die Erlösmodelle um. Zuvor mussten Firmen das Betriebssystem Windows zusammen mit ihren Computern kaufen und orderten meist auch Office dazu. Windows 10 hingegen bekamen die meisten Firmen-Anwender als Umsonst-Update für bestehende Geräte. Die dazugehörige Online-Version des Büroprogramms "Office 365" wurde zeitgleich auf ein Abonnement-Modell umgestellt. So muss Microsoft seine Firmenkunden nicht mehr alle paar Jahre zum Kauf neuer Software überreden.



Die neue Ära Microsoft vs. Apple

Nach der Ära Gates und Jobs prägen in den 2010ern Nadella und Apple-Geschäftsführer Tim Cook das Duell der Rivalen. Und Nadella erteilte Cook direkt eine wichtige Lektion: "Mache dich nicht von nur einem Produkt abhängig". Apples Erfolg des vergangenen Jahrzehnts basiert vor allem auf dem Erfolg des iPhones. Doch der Mobilfunkmarkt stagniert, er ist gesättigt. Die teuren, neuen Smartphones wie das iPhone Xr sind Ladenhüter und überstrapazieren beim Preis ab 1000 Euro selbst leidensfähige Apple-Fans. Microsoft hingegen hat neben den Cloud-Geschäften und seiner Office-Software viele weitere Standbeine. Ein Drittel aller Umsätze stammen aus dem Verkauf von Microsoft-Surface-Geräten, Windows-Software und der Spielekonsole Xbox – also dem Geschäft mit Endverbraucher-Produkten. Microsoft hat sich unabhängiger von Wachstumsschwankungen einzelner Branchen gemacht.

Duell ist eigentlich ein Sechskampf

Die Diversifizierung des Unternehmens ist ein großer Vorteil für Microsoft – auch gegenüber anderen großen Konkurrenten, die das Duell um das wertvollste Unternehmen der Welt längst zu einem Sechskampf gemacht haben: Facebook, Netflix und Google (Alphabet). Der Suchmaschinengigant aus Mountain View etwa generiert 85 Prozent seiner Einnahmen aus dem Online-Werbemarkt. Ein weiterer Vorteil von Microsoft: Der Konzern leidet nicht so sehr unter der strengen Regulierung beim Datenschutz wie Facebook oder Google.

Milliardendeal für Microsoft

Trotz teilweise deutlicher Kursverluste der US-Technologiekonzerne im vergangenen Jahr, dominieren sie die Weltbörsen stärker denn je und besonders Microsoft blickt optimistisch in die Zukunft. Vorstandschef Nadella sprach schon im Oktober von einem "großartigen Start ins Geschäftsjahr 2019" – bei Microsoft verläuft das Geschäftsjahr versetzt zum Kalenderjahr. Für den jüngsten Kursauftrieb bei Microsoft sorgte erneut ein starker Geschäftsbericht. Das Unternehmen hat zu Jahresbeginn dank boomender Cloud-Dienste deutlich mehr Gewinn und Umsatz gemacht. Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) legte der Überschuss im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro) zu. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 30,6 Milliarden Dollar. Damit wurden die Erwartungen von Analysten klar übertroffen, die Aktie verbuchte schon nachbörslich einen deutlichen Kursanstieg.

Ein neuer Milliardendeal untermauert Nadellas eingeschlagenen Weg: Microsoft hat einen Fünfjahresvertrag mit dem US-Verteidigungsministerium unterzeichnet, der einen Wert von 1,76 Milliarden Dollar hat. Microsoft solle Dienstleistungen für das Militär, die Küstenwache und die Nachrichtendienste bereitstellen, erklärte das Pentagon. Die Redmonder setzten sich damit gegen die Konkurrenten Google und Amazon durch. Das US-Verteidigungsministerium steigt damit zum größten Cloud-Computing-Kunden der Welt auf. Rosige Aussichten für Microsoft.