Regenwolken sind über dem Gebäude der Norddeutschen Landesbank NordLB zu sehen. Die Suche nach Investoren für die NordLB dauert länger als erwartet. Foto: dpa

Osnabrück/Hannover. Die Krise der Nord/LB trifft nun offenbar auch die gut 40 Sparkassen in Niedersachsen. Die Institute halten über ihren Landesverband in Hannover rund 26 Prozent an der Landesbank – und müssen den Buchwert ihrer Beteiligung in ihren Jahresabschlüssen 2018 auf null abschreiben, wie die „Börsen-Zeitung“ berichtet.