Schieflage: Fluggäste sind nicht unschuldig

Osnabrück. Erst das Aus von Air Berlin, dann ein Jahr später eine ganze Reihe kleinerer Fluggesellschaften weltweit. Nun ist die Berliner Airline Germania in Finanznot. Sie wird nicht die letzte Fluggesellschaft sein. Ein Kommentar.

Nun erwischt es also die nächste Fluggesellschaft: Nach Verlusten in Serie — jedenfalls soweit es die Bilanzeinsicht zulässt — prüft die Berliner Airline Germania Finanzierungsoptionen. Ob das, selbst wenn es klappt, mittelfristig ausreicht, um die Fluggesellschaft wieder auf einen wirtschaftlichen Erfolgskurs zu bringen, bleibt abzuwarten. Ein langfristig aufgelaufenes Problem wird sich nicht von heute auf morgen lösen lassen.

Hinzu kommt: Der Markt ist satt. Die vielen Pleiten gerade kleinerer Fluggesellschaften weltweit — insbesondere im vergangenen Jahr — zeigen die enormen Herausforderungen, vor denen der Luftverkehr steht. Germania wird nicht die letzte Fluggesellschaft bleiben, die in Finanznot gerät. Der Markt wird sich langfristig bereinigen. Und dem Fluggast fällt seine „Geiz-ist-geil“-Mentalität, die ihren Teil zur Finanzschwäche der Airlines beigetragen hat, auf die Füße. Denn der Konkurrenzkampf in der Luft um die Vorherrschaft am Markt ist — sehr zur Freude des sparsamen Kunden — bislang auch über den Preis ausgetragen worden.

Das schont zwar den Geldbeutel, es muss aber jedem Fluggast klar sein, dass Billigtickets auf Dauer für keine Airline kostendeckend sein können. Vor allem dann nicht, wenn das Personal anständig bezahlt werden soll. Es hat bislang den Preis bezahlt.